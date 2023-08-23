«Нафтогаз» хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США — Finance.ua
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«Нафтогаз» хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США

Енергетика
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«Нафтогаз» хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США
«Нафтогаз» хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США
НАК «Нафтогаз України» має намір залучити закордонний досвід із США для модернізації вітчизняного методу розробки природного газу.
Про це пише американський журнал The National Interest.
В ньому зазначається, що Україна може стати енергонезалежною країною за 6 років, якщо інвестуватиме 20 мільярдів доларів у видобуток нафти та газу, інфраструктуру трубопроводів та нафтопереробку.
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«Лідером є найбільша компанія України, державна компанія „Нафтогаз“, яка налічує понад 50 тис. людей і забезпечує понад 10% податкових надходжень країни. Компанію вже давно гальмують порівняно грубі технології розробки природного газу, натхнені росією. Але її генеральний директор Олексій Чернишов, здається, має намір модернізувати методи розробки природного газу в Україні, насамперед залучаючи закордонний досвід із США», — йдеться в статті.
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Наголошується, що у квітні Чернишов прибув до Вашингтону, щоб поспілкуватися з представниками американських нафтових гігантів ExxonMobil, Chevron і Halliburton, а також отримати політичну підтримку від членів Конгресу щодо інвестицій США в енергетичний сектор України.
Нагадаємо, у 2023 році група «Нафтогаз» планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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