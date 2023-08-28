«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский

Энергетика
63
«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский
«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые энергетические и стратегические объекты в Украине должны вернуться под контроль государства. Об этом он сказал в интервью Наталии Мосейчук.
На вопрос Мосийчук, будет ли возвращать государство то, что олигархи приватизировали в эпоху стремительного накопления капитала, Зеленский сказал:
«Там, где это возможно, по закону, да. Там, где это невозможно, — это вопрос времени».
Президент отметил, что если говорить об энергетической независимости государства, Украина не может просто думать — это был предмет интереса того или иного бизнесмена или олигарха.
Читайте также
Украина думает об одном, я лично — как пройти зиму всем людям, всем, несмотря на то, кто ты и какое у тебя финансовое положение. Мы должны пройти, потому что это не может быть внутренним взрывом, который ослабит нас на фронте, а сразу ослабит. И этот расфокус, если он благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Все, что я должен делать.
И потому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", — сказал президент.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.