«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский Сегодня 19:47 — Энергетика

«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства» — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые энергетические и стратегические объекты в Украине должны вернуться под контроль государства. Об этом он сказал в интервью Наталии Мосейчук.

На вопрос Мосийчук, будет ли возвращать государство то, что олигархи приватизировали в эпоху стремительного накопления капитала, Зеленский сказал:

«Там, где это возможно, по закону, да. Там, где это невозможно, — это вопрос времени».

Президент отметил, что если говорить об энергетической независимости государства, Украина не может просто думать — это был предмет интереса того или иного бизнесмена или олигарха.

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Украина думает об одном, я лично — как пройти зиму всем людям, всем, несмотря на то, кто ты и какое у тебя финансовое положение. Мы должны пройти, потому что это не может быть внутренним взрывом, который ослабит нас на фронте, а сразу ослабит. И этот расфокус, если он благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Все, что я должен делать.

И потому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", — сказал президент.

УНН По материалам:

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