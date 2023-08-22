НКРЭКУ разработала методику расчета штрафов за нарушения в сферах энергетики и компуслуг — Finance.ua

НКРЭКУ разработала методику расчета штрафов за нарушения в сферах энергетики и компуслуг Сегодня 19:47 — Энергетика

НКРЭКУ разработала методику расчета штрафов за нарушения в сферах энергетики и компуслуг

Во исполнение требований закона департаментом лицензионного контроля НКРЭКУ подготовлен проект постановления об утверждении порядка (методики) определения размера штрафов, налагаемых Нацкомиссией.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Согласно документу, действие этого порядка будет распространяться на:

1) лицензиатов НКРЭКУ, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;

2) лиц, осуществляющих или намеренных осуществлять деятельность на оптовом энергетическом рынке: участников рынка э/э и субъектов рынка природного газа; потребителей э/э и/или природного газа с суммарной максимальной мощностью потребления 600 ГВт-ч в год и выше; должностных лиц участников оптового энергетического рынка

По данным НКРЭКУ, расчет штрафных санкций за нарушение законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг состоит из следующих этапов:

определение начального размера штрафа, который включает: применение критериев оценки серьезности нарушения; расчет причиненного лицензиатом ущерба или полученной дополнительной выгоды вследствие нарушения (в случае возможности установления такого ущерба или дополнительной выгоды);

корректировку размера штрафа с учетом продолжительности нарушения;

корректировку размера штрафа с учетом смягчающих и/или отягчающих обстоятельств;

корректировку размера штрафа с целью обеспечения надлежащего уровня сдерживания будущих нарушений и обеспечения пропорциональности наказания и нарушения;

определение итогового размера штрафа и корректировку размера штрафа во избежание превышения максимального предела штрафа;

применение индивидуальных смягчений.

Как отмечают в Нацкомиссии, первоначальный размер штрафа за соответствующее нарушение определяется путем применения к фактическим обстоятельствам нарушения определенных этим разделом критериев оценки серьезности нарушения, которым присвоено количество баллов в зависимости от серьезности влияния таких критериев.

«По результатам оценки каждого из критериев серьезности нарушения определяется определенное количество баллов для соответствующего нарушения по этому критерию», — говорится в проекте постановления. К тому же уточняется, что значения баллов, присвоенных соответствующим критериям, суммируются и полученная сумма баллов составляет оценку серьезности нарушения.

Отмечается, что исходный размер штрафа рассчитывается на основе оценки серьезности нарушения по формуле 𝑃𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 = 𝑋𝑋 x 𝑃𝑚𝑎𝑥 x 𝐷𝑚g, где 𝑋𝑋 - процент серьезности нарушения, %, 𝑃𝑚𝑎𝑥 - максимальный размер штрафа за соответствующее нарушение законодательства; 𝐷𝑚𝑔 - коэффициент причиненного ущерба или дополнительной выгоды.

Соответствующий проект постановления будет рассмотрен регулятором на заседании 25 августа.

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