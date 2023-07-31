Кабмин продлит действие ПСО и снизит в два раза базовую цену на газ «Нафтогаза» — Кубраков Сегодня 12:58 — Энергетика

Кабмин продлит действие ПСО и снизит в два раза базовую цену на газ «Нафтогаза» — Кубраков

Кабинет министров готовит ряд решений на рынке газа, которые затронут производителей тепла для населения, бюджетных учреждений и промышленности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр восстановления, развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье.

«Подготовили и системное решение — продление действия ПСО до 15 апреля 2024 года. Что это значит? Сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений», — отметил Кубраков.

«Для других потребителей предлагается снизить базовую цену более чем вдвое — с 38 тыс. грн до 16,4 тыс. грн за 1 тыс. куб. м», — анонсировал также он.

Читайте также У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды

Еще одна позитивная новость касается предприятий теплокоммунэнерго. Так, уже к концу этого года предполагается компенсировать ТКЭ примерно 36 млрд грн разницы в тарифах из средств госбюджета.

«Уже разработали законопроект по изменениям в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и Нафтогаз в координации с МВФ ищут источники для финансирования компенсации», — отметил Кубраков.

По его словам, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет почти 100 млрд грн, и причиной ее возникновения является несоответствие нынешних тарифов на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, текущим ценам на природный газ.

«В результате предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона», — выразил мнение глава Минвосстановления.

В то же время, предлагается отменить договорное списание средств со счетов ТКЭ за несвоевременные расчеты за газ, предусмотрев защищенность и использование чисто на нужды ТКЭ 35% средств на их счетах.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.