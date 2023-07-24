У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды — Finance.ua
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У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды

Фондовый рынок
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У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды
У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды
«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» заявляет о том, что у нее истек срок выполнения функций и обязанностей поставщика «последней надежды» (ППН) с 22 июля этого года.
Об этом говорится в сообщении компании.
В «Нафтогазе» отметили, что? в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины № 917-р от 22 июля 2020 года? она была определена ППН на три года.
В «Нафтогазе» уверяют, что они остаются надежным поставщиком газа по всем своим договорам как «обычный» поставщик.
«В последние три года «ГК «Нафтогаз Украины» как ППН поставило газ более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, среди которых, в частности, предприятия теплокоммунэнерго, а также выполняющие жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности», — подытожили в компании.
О последствиях для потребителей относительно завершения у «Нафтогаза» функций ППН в компании сообщают следующее.
«Учитывая истечение установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года у ГК „Нафтогаз Украины“ будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей ППН необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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