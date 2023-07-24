У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды — Finance.ua

У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

У «Нафтогаза» завершился срок выполнения функций поставщика последней надежды

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» заявляет о том, что у нее истек срок выполнения функций и обязанностей поставщика «последней надежды» (ППН) с 22 июля этого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» отметили, что? в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины № 917-р от 22 июля 2020 года? она была определена ППН на три года.

В «Нафтогазе» уверяют, что они остаются надежным поставщиком газа по всем своим договорам как «обычный» поставщик.

«В последние три года «ГК «Нафтогаз Украины» как ППН поставило газ более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, среди которых, в частности, предприятия теплокоммунэнерго, а также выполняющие жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности», — подытожили в компании.

О последствиях для потребителей относительно завершения у «Нафтогаза» функций ППН в компании сообщают следующее.

«Учитывая истечение установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года у ГК „Нафтогаз Украины“ будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей ППН необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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