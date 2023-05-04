Украинцы задолжали 120 млрд гривен за коммуналку. Что будет с субсидиями — Finance.ua

Украинцы задолжали 120 млрд гривен за коммуналку. Что будет с субсидиями Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинцы задолжали 120 млрд гривен за коммуналку. Что будет с субсидиями

Более 120 млрд гривен долгов за жилищно-коммунальные услуги накопилось в Украине на начало нынешнего года.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, только за предыдущий год данная цифра выросла более чем на 40 млрд гривен. И это влияет на получение субсидий. Те, у кого задолженность составляет около 400 гривен и выше, не сможет претендовать на них, предупреждает эксперт.

Кто не сможет рассчитывать на субсидии?

Определенное количество украинцев вообще не будет получать субсидию. Все будет зависеть от того, какое у людей благосостояние, сколько они получают средств. Это будет напрямую влиять на размер субсидии или вообще на ее получение. Потому что отопительный сезон закончился и объем оплаты коммунальных услуг намного уменьшился.

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В среднем можно сосчитать: если в отопительный сезон домохозяйство платило 4000 гривен, то в межотопительный — 1000 гривен. Это напрямую влияет на то, получит ли человек субсидию в этот период или нет.

Как быть должникам?

Те, у кого задолженность около 400 гривен и выше, не будут получать субсидии. Закон об этом приняли несколько лет назад, поэтому все должники фактически не смогут получать субсидии как в отопительный, так и в отопительный сезон.

На сегодняшний день проблема с долгами за жилищно-коммунальные услуги огромна. В среднем цифра долгов по ЖКУ достигла в этом году более 120 млрд гривен.

На 1 января 2022 года долги за жилищно-коммунальные услуги составляли 81,6 млрд гривен и за 2022 год накопили более 40 млрд грн.

Будут ли получать субсидии люди, которые совершили покупку на сумму более 50 тысяч гривен?

Проверить покупку выше 50 тысяч гривен можно только в том случае, если человек совершил ее через карточный счет. Если он это сделал за наличные деньги, то проверить эту покупку крайне сложно. Поэтому в случае оплаты покупки картой, проверят эти покупки вместе с банком. И после этого человек тоже может не получить субсидию.

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«Если человек за наличные деньги купил себе айфон за 50 тысяч, то это сложно проверить. А если человек купит себе, например, автомобиль, то регистрация будет видна в единой базе. В таком случае человек не получит субсидию», — пояснил Попенко.

Субсидии после перерасчета пенсии

Людям, у которых благодаря перерасчету пенсия немного выросла, желательно обратиться в социальные службы, чтобы проверить информацию о возможности получения субсидии. Потому что рост пенсии также повлияет на то, сможет ли человек претендовать на субсидию.

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Человеку следует обратиться в социальные службы, проверить наличие себя в списках на получение субсидии и проверить данные.

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Українське радіо По материалам:

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