Налоговая будет предоставлять информацию о получателях субсидий и льгот: механизм — Finance.ua
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Налоговая будет предоставлять информацию о получателях субсидий и льгот: механизм

Личные финансы
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Министерство финансов Украины подготовило проект Порядка предоставления Государственной налоговой службой Пенсионному фонду Украины информации из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков для назначения жилищных субсидий и/или предоставления льгот.
Об этом сообщается в проекте, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Документом определяется механизм предоставления сведений субъектами информационного обмена в электронной форме.
В частности, Пенсионный фонд Украины подает в ГНС в электронной форме запросы на получение информации об источниках и суммах доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, и/или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, а также сумму годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, а также группе плательщиков единого налога, к которой относится физическое лицо — предприниматель. Запрос может содержать информацию об одном или нескольких физических лицах.
ГНС обеспечивает обработку запросов в пятидневный срок со дня их получения и дает ответы, содержащие следующие сведения:
  • код за ЕГРПОУ или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра или серию (при наличии) и номер паспорта и название или фамилию, имя, отчество (при наличии) налогового агента;
  • сумму дохода, начисленного налоговым агентом в пользу физического лица, в разрезе признаков дохода/признаков льготы и отчетных периодов; размер удержанного налога на доходы физического лица; общую сумму годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном положении и доходах;
  • сумму удержанного налога, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (для физических лиц, являющихся самозанятыми лицами);
  • общую сумму дохода и сумму налога за отчетный период, задекларированных физическим лицом — предпринимателем в налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя;
  • период, за который дается информация.
«Передаваемая информация используется субъектами информационного обмена исключительно с целью реализации ими своих функций и полномочий, определенных законодательством, и не может быть передана третьей стороне, если иное не предусмотрено законом», — говорится в документе.
Напомним, Пенсионный фонд Украины на финансирование субсидий и льгот за февраль 2023 направил 5,7 млрд гривен, что на 10% больше, чем за январь (5,2 млрд гривен).
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По материалам:
РБК-Україна
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