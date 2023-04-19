Правительство упростило порядок назначения субсидий, льгот и некоторых соцвыплат — Finance.ua
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Правительство упростило порядок назначения субсидий, льгот и некоторых соцвыплат

Казна и Политика
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Правительство упростило порядок назначения субсидий, льгот и некоторых соцвыплат
Правительство упростило порядок назначения субсидий, льгот и некоторых соцвыплат
Правительство приняло изменения в некоторые постановления Кабинета Министров о предоставлении отдельных видов пособий, льгот и жилищных субсидий.
Об этом в Телеграме сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По информации Мельничука, внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, в Порядок назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми, в Порядок назначения и выплаты государственного социального пособия малообеспеченным семьям, в Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме и т.п.
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В частности, принятым постановлением предлагается урегулировать механизм представления документов для назначения:
  • пособия при рождении ребенка гражданам, временно находящимся за границей;
  • пособия малообеспеченным семьям и пособия на детей одиноким матерям, у работодателей которых имеется задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • жилищных субсидий домохозяйствам, в состав которых входят лица, находившиеся/находящиеся в плену;
  • жилищных субсидий не только по зарегистрированному, но и по задекларированному месту жительства.
Кроме того, документ нормирует порядок выплаты в 2023 году сэкономленных средств льгот, предоставляемых в денежной безналичной форме, накопленных льготниками за отопительный сезон 2021-2022 годов.
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Отмечается, что положения принятого постановления направляются на усиление адресности предоставления государственной поддержки уязвимым категориям населения с обеспечением справедливого перераспределения средств между его получателями.

Справка Finance.ua:

  • НКРЭКУ рекомендовала поставщикам размещать на веб-портале Пенсионного фонда актуальную информацию по каждому бытовому потребителю, чтобы упростить оформление ЖКХ-субсидий для населения;
  • в апреле заканчивается отопительный сезон и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период.
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По материалам:
Укрінформ
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