Субсидия в один клик через «Дію»: в правительстве готовят экспериментальный проект — Finance.ua

Субсидия в один клик через «Дію»: в правительстве готовят экспериментальный проект Сегодня 15:03 — Личные финансы

Субсидия в один клик через «Дію»: в правительстве готовят экспериментальный проект

Министерство социальной политики подготовило проект постановления правительства об экспериментальном проекте по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий.

Об этом свидетельствует проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов.

Проектом акта предлагается обеспечить:

автоматизированный обмен информацией с реестрами МВД, ГМС, Минфина, Минсоцполитики, Минюста, Минздрава, Мининфраструктуры для получения информации, необходимой для выявления домохозяйств, потенциально имеющих право на жилищные субсидии, предварительного заполнения заявления и декларации для таких домохозяйств, определения права на получение /приостановку субсидии и расчета ее размера;

возможность подачи заявления и декларации на жилищную субсидию «в один клик» в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или на Портале «Дія» при сохранении действующих путей и способов обращения за жилищной субсидией;

повышение адресности предоставления жилищных субсидий путем: упрощения критериев ее получения для приемных семей, многодетных семей;

нивелирование требования к уровню дохода не менее одного размера минимальной заработной платы при назначении жилищной субсидии лицам, единолично воспитывающим детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью;

исключение из состава домохозяйства лиц, находящихся за рубежом более 60 дней. На таких лиц не рассчитываются социальные нормативы жилищно-коммунальных услуг, при этом их доходы не учитываются в совокупный доход домохозяйства;

проведение пересмотра права на получение жилищной субсидии и осуществление перерасчета ее размера, в случае существенного улучшения или ухудшения материального и имущественного положения лиц из состава домохозяйства;

прекращение к моменту обращения централизованных выплат жилищных субсидий лицам, жилые помещения которых находятся на территории ведения активных боевых действий или под оккупацией, в случае отсутствия у лица открытого текущего банковского счета и не обращение в течение 60 дней в отделения АО «Ощадбанк» или АО КБ «ПриватБанк» за снятием средств жилищных субсидий;

информирование населения о приостановлении предоставления субсидии путем телекоммуникационной связи с отправкой соответствующего предупреждения;

ежемесячную верификацию сведений о получателях жилищных субсидий, что позволит своевременно выявлять мошенничество и отказаться при отсутствии потребности в установленной практике длительных судебных процессов по возврату средств излишне выплаченных жилищных субсидий.

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