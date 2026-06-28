Украинцы за рубежом могут оформить пенсию онлайн: как это сделать
Украинцы, которые находятся за границей, могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно. В то же время, воспользоваться онлайн-услугой можно только если у человека открыт банковский счет для социальных выплат.
Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король, пишет «РБК-Украина».
Как подать заявление
Для начала необходимо войти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Далее заявителю следует заполнить персональные данные, адрес, реквизиты документов и контактную информацию.
После этого пройдите краткий опрос, чтобы определить список документов, которые необходимо приложить к заявлению.
Следующий шаг — загрузка сканированных копий необходимых документов.
После заполнения всех полей система сформирует заявление, которое можно проверить, отредактировать, подписать КЭП и отправить в ПФУ.
Отслеживать движение заявления можно также онлайн — приходить в отделение для этого не нужно.
Finance.ua уже писал, что пенсионеры, обнаружившие ошибки или устаревшие данные в личном кабинете на портале ПФУ, могут обновить информацию дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через электронный кабинет.
Подробнее рассказали здесь: Как пенсионерам исправить ошибки в данных для назначения пенсии онлайн
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