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Какие украинцы получат более 20 тыс. грн пенсии в июле

Личные финансы
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Какие украинцы получат более 20 тыс. грн пенсии в июле
Какие украинцы получат более 20 тыс. грн пенсии в июле
В июле 2026 года часть украинцев сможет получать пенсию более 20 тысяч гривен в месяц.
Речь идет о людях, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получивших инвалидность из-за этой катастрофы.
Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС действуют специальные социальные гарантии. Их размер определяется законодательством, в частности Законом № 1584-ІХ, предусматривающим усиленную социальную защиту людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Самый высокий гарантированный размер пенсии в 2026 году предусмотрен для лиц с инвалидностью I группы. После учета всех установленных надбавок и доплат такие граждане ежемесячно получают не менее 20 653 гривны.

Пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

При начислении пенсий для ликвидаторов используется показатель средней заработной платы по стране, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В 2026 году этот показатель составляет 20 653,55 гривны.
Именно от него зависит минимальный гарантированный размер пенсии для людей с инвалидностью, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС:
  • для лиц с инвалидностью I группы — 100% от базового показателя, или 20 653,55 грн;
  • для лиц с инвалидностью ІІ группы — 80% (16 522,84 грн);
  • для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 60% (12 392,13 грн).
По материалам:
Finance.ua
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