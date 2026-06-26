Какие украинцы получат более 20 тыс. грн пенсии в июле Сегодня 06:42 — Личные финансы

Какие украинцы получат более 20 тыс. грн пенсии в июле

В июле 2026 года часть украинцев сможет получать пенсию более 20 тысяч гривен в месяц.

Речь идет о людях, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получивших инвалидность из-за этой катастрофы.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС действуют специальные социальные гарантии. Их размер определяется законодательством, в частности Законом № 1584-ІХ, предусматривающим усиленную социальную защиту людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Самый высокий гарантированный размер пенсии в 2026 году предусмотрен для лиц с инвалидностью I группы. После учета всех установленных надбавок и доплат такие граждане ежемесячно получают не менее 20 653 гривны.

Пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

При начислении пенсий для ликвидаторов используется показатель средней заработной платы по стране, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В 2026 году этот показатель составляет 20 653,55 гривны.

Именно от него зависит минимальный гарантированный размер пенсии для людей с инвалидностью, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% от базового показателя, или 20 653,55 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 80% (16 522,84 грн);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 60% (12 392,13 грн).

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