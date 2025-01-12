Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн — Finance.ua

Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн Сегодня 07:16 — Казна и Политика

Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн

По итогам 2024 года, 86% ж/д билетов в Украине были приобретены онлайн, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Этот показатель продолжает расти с каждым годом: в 2021 году он составил 68%, а в 2022 — 73%.

Особой популярностью пользуется приложение «Укрзализныци» — в 2024 году через него было приобретено 46% всех билетов, тогда как в 2023 году этот показатель был всего 28%.

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Также более чем в два раза возросло количество билетов, которые пользователи покупают онлайн для перевозки своих животных.

В 2023 году было куплено 64 тысячи таких билетов, а уже в 2024 — 142 тысячи.

Напомним, АО «Укрзализныця» достигло показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.

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