Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн — Finance.ua
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Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн

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Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн
Украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн
По итогам 2024 года, 86% ж/д билетов в Украине были приобретены онлайн, что на 6% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
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Этот показатель продолжает расти с каждым годом: в 2021 году он составил 68%, а в 2022 — 73%.
Особой популярностью пользуется приложение «Укрзализныци» — в 2024 году через него было приобретено 46% всех билетов, тогда как в 2023 году этот показатель был всего 28%.
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Также более чем в два раза возросло количество билетов, которые пользователи покупают онлайн для перевозки своих животных.
В 2023 году было куплено 64 тысячи таких билетов, а уже в 2024 — 142 тысячи.
Напомним, АО «Укрзализныця» достигло показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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