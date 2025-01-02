«Укрзализныця» не получила новой отсрочки по долгам — Finance.ua

«Укрзализныця» не получила новой отсрочки по долгам
Владельцы облигаций «Укрзализныци» 2026 и 2028 годов отказались согласовать предложенные компанией изменения условий долговых обязательств.
Об этом говорится в сообщении «Rail Capital Markets» на бирже Euronext.
Эмитент облигаций обращался к инвесторам с просьбой утвердить изменения, предполагавшие отсрочку выплат и корректировку условий, указанных в Меморандуме о запросе согласия от 16 декабря 2024 года.
Однако на обоих заседаниях, проведенных в декабре, необходимое количество голосов для принятия решений не было достигнуто.
Таким образом, предложенные изменения не будут введены, и ни одна компенсационная выплата за согласие не подлежит уплате.
«Укрзализныця» сообщила, что решение о январских выплатах процентов по кредитам будет принято в зависимости от ряда факторов, в частности возможности повышения тарифов на перевозку и изменений в грузопотоках. Также компания учитывает риски, связанные с продолжающейся войной.
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