«Укрзализныця» не получила новой отсрочки по долгам — Finance.ua

«Укрзализныця» не получила новой отсрочки по долгам Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Владельцы облигаций «Укрзализныци» 2026 и 2028 годов отказались согласовать предложенные компанией изменения условий долговых обязательств.

Об этом говорится в сообщении «Rail Capital Markets» на бирже Euronext.

Эмитент облигаций обращался к инвесторам с просьбой утвердить изменения, предполагавшие отсрочку выплат и корректировку условий, указанных в Меморандуме о запросе согласия от 16 декабря 2024 года.

Однако на обоих заседаниях, проведенных в декабре, необходимое количество голосов для принятия решений не было достигнуто.

Таким образом, предложенные изменения не будут введены, и ни одна компенсационная выплата за согласие не подлежит уплате.

«Укрзализныця» сообщила, что решение о январских выплатах процентов по кредитам будет принято в зависимости от ряда факторов, в частности возможности повышения тарифов на перевозку и изменений в грузопотоках. Также компания учитывает риски, связанные с продолжающейся войной.

Економічна Правда По материалам:

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