Как «поймать» билет на популярные направления в «Укрзализныце»: полезные советы — Finance.ua

Как «поймать» билет на популярные направления в «Укрзализныце»: полезные советы Сегодня 14:12 — Личные финансы

Как «поймать» билет на популярные направления в «Укрзализныце»: полезные советы

Во время праздников «Укрзализныця» добавляет вагоны на популярные маршруты из-за высокого спроса на билеты, вызванного активными поездками украинцев к родственникам или на отдых.

Издание РБК-Украина дает рекомендации по приобретению билетов, если их нет в наличии.

Отслеживание билетов и автоматический выкуп в приложении

Если нужный билет не доступен, пассажиры могут воспользоваться функцией отслеживания.

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Для этого в мобильном приложении «Укрзализныци» необходимо выполнить обычный поиск билетов и на экране с результатами активировать опцию «Отслеживать свободные места».

Далее следует выбрать нужный поезд и тип вагона (купе, плацкарт или люкс) и подключить уведомления.

При появлении билета система отправит уведомление, и его можно будет сразу приобрести.

Доступна также функция автоматического выкупа билетов. После активации система автоматически спишет средства с привязанной банковской карты и выкупит билет, как только он появится.

В случае изменения планов заявку можно отменить, и деньги вернутся без комиссии.

Отметим, что для использования мобильного приложения «Укрзализныци» нужно пройти верификацию через «Дія».

Также важно учесть, что функции отслеживания билетов и автоматического выкупа недоступны для рейсов Киев — Вена и Киев — Варшава (за исключением интерсити).

Поиск билетов с пересадками

Если нет возможности ожидать появления билетов через функцию «отслеживания» или автовыкупа, то можно рассмотреть вариант путешествия с пересадкой.

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Для этого при поиске поездов слева наверху следует выбрать опцию «с пересадками».

Следует учесть, что путешествие с пересадками обычно длиннее. Интервал между поездами может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Вместе с этим иногда поездка с пересадками выйдет дешевле, если на прямой номер доступны только люкс или купе.

Покупка билетов до соседних станций

Еще одним решением является приобретение билетов на станцию, которая находится после вашего пункта назначения.

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Например, если нужно добраться до Львова, можно проверить наличие билетов в Трускавец и выйти раньше, если поезд проходит через нужную станцию.

Так дорога обойдется немного дороже, зато вы доберетесь до нужного места.

Полезные советы для путешественников:

проверяйте ночные поезда, которые отправляются после полуночи. Следует искать поезда на дату прибытия и предшествующую ей дату.

покупайте билеты заранее: они появляются в продаже за 20 дней до отправления внутренних рейсов и за 30 дней для большинства международных маршрутов (кроме молдавского).

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