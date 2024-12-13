Укрзализныця открыла продажу первых билетов на прямой поезд в Будапешт: цена билета — Finance.ua

Укрзализныця открыла продажу первых билетов на прямой поезд в Будапешт: цена билета Сегодня 12:22 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» сообщила, что с 13 декабря стали доступны первые билеты на новый прямой поезд из Киева в Будапешт. Он начнет курсировать ежедневно с воскресенья, 15 декабря.

Билеты на новый поезд № 9/10 сообщением Киев — Будапешт можно приобрести на официальном сайте «Укрзализныци» или в приложении.

Поезд в Будапешт будет выезжать из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 6 утра следующего дня. Обратно поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

«Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты Укрзализныци и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе + поездами в направлении Вены (путешествие будет длиться менее 3 часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в Румынии, Словении и других европейских стран», — заявили в «Укрзализныце».

Цена

В составе поезда будут купейные и люксовые вагоны, стоимость купейных билетов — 2800 гривен.

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