Украинцы в прошлом году открыли более 26 000 компаний: где самый большой прирост — Finance.ua

Украинцы в прошлом году открыли более 26 000 компаний: где самый большой прирост Сегодня 15:01 — Фондовый рынок

Украинцы в прошлом году открыли более 26 000 компаний: где самый большой прирост

В 2024 году украинцы стали чаще открывать компании в секторах машиностроения, ІТ и телекоммуникаций. Среди регионов-лидеров по росту доли регистраций — Киевская, Черкасская и Хмельницкая области.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.Market.

По данным YC. Market, в 2024 году в Украине зарегистрировали чуть более 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше по сравнению с 2023 годом (26,7 тыс.). Число компаний, прекративших деятельность в течение 2024 года (3,3 тыс.), сократилось на 12,7% по отношению к 2023 года (3,7 тыс.).

Инфографика: YouControl. Market

В каких регионах и секторах открылось больше всего компаний

В абсолютных значениях больше всего компаний в 2024 году зарегистрировано в Киеве — 9,2 тыс., Днепропетровской области — 2,2 тыс. и Львовской области — 2,1 тыс. Однако, если проанализировать динамику открытия компаний в 2024 году, то лидерами по росту доли вновь созданных компаний в Украине стали Киевская, Черкасская и Хмельницкая области.

Инфографика: YouControl. Market

Что касается секторальной динамики, то больше всего новых компаний в 2024 году зарегистрировали в таких секторах: оптовая торговля — 3,4 тыс., транспорт и логистика — 2,3 тыс., операции с недвижимостью — 2,2 тыс., строительство — 2,0 тыс. и сельское хозяйство — 1,9 тыс.

Инфографика: YouControl. Market

Наиболее динамично в 2024 году рос сектор машиностроения: изменение доли составило 1,4 п.п. — с 2,5% в 2023 году до 3,9% в 2024 году.

Если проанализировать абсолютные цифры, то прирост новых компаний сектора составил более 34%: в 2024 году — 1022 компании, в 2023 году — 670.

Следует заметить, что несмотря на спад регистраций и рост закрытий ІТ ФЛП в 2024 году, среди компаний сектора наблюдается немалый рост: с 5,2% в 2023 году (1382 компании) до 6,6% в 2024 году (1714 компаний).

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На 0,7 в.п. возросла доля вновь созданных компаний в телекоммуникациях: с 0,2% до 0,9%. Положительный тренд наблюдается и в электроэнергетике — 0,7 п.п. рост и электронике и оборудовании, где рост составляет 0,5 п.п.

Согласно исследованию, развитие рынка компьютерных услуг в условиях войны подкрепляется ростом спроса на продукцию Miltech-cектора не только в части software (программного обеспечения), но и hardware (высокоточного оборудования), которые производятся вновь созданными компаниями в области машиностроения, телекоммуникаций и электроники.

В секторах, где больше всего регистраций новых компаний, оптовая торговля, транспорт и логистика, происходит спад роста доли новых компаний.

Инфографика: YouControl. Market

В каких регионах и секторах закрылось больше всего компаний

Итого в 2024 году в Украине приостановили деятельность почти 3,3 тыс. компаний. Больше всего закрытий в Киеве — 528, Днепропетровской области — 395, Одесской области — 282, Львовской области — 239 и Харьковской области — 201.

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Интенсивность ликвидации предприятий в 2024 году выросла больше всего в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Инфографика: YouControl. Market

Изменение доли Днепропетровской области в общем количестве закрытых компаний выросло на 4,3 п.п. — с 7,7% до 12,1%. В Харьковской области изменение доли в общем количестве закрытых компаний выросло на 1,3 п.п. — с 4,8% до 6,1%, в Полтавской рост на 1,0% п.п. — с 3,1% до 4,1%.

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По результатам исследования закрытий за два года полномасштабной войны, Одесская, Запорожская и Киевская области были регионами, где интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего. В 2024 году доля закрытых компаний из Одесской области уменьшилась на 1,2 п.п., что свидетельствует об определенной стабилизации деловой активности в регионе.

В секторе сельского хозяйства наблюдается максимальное расширение доли прекращения деятельности предприятий, что в 2024 году составило 2 п.п.: с 15,4% до 17,4%.

Инфографика: YouControl. Market

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