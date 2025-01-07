В 2024 украинцы закрыли рекордное за 5 лет количество ФЛП — Finance.ua

В 2024 украинцы закрыли рекордное за 5 лет количество ФЛП Сегодня 15:04

В 2024 украинцы закрыли рекордное за 5 лет количество ФЛП

По данным YouControl. Market , за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Прирост закрытых ФЛП составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет.

Отдельно аналитики отмечают, что на фоне роста прекращения деятельности ФЛП регистрация новых снизилась на 5% по отношению к 2023 году.

Наибольшее количество ФЛП украинцы закрыли в октябре: более 23,7 тыс. Количество закрытий в декабре составило более 22 тыс. Однако из-за взлома реестров аналитики имеют данные только по состоянию на 18.12.2024 включительно. И стоит отметить, что спад бизнес-активности к концу года является традиционным. Прирост закрытий в 2024 году начался с первого же месяца года: так, только в феврале 2024 года (14,5 тыс. закрытых ФЛП) прирост закрытий относительно 2023 года (3,1 тыс.) составил почти 270%.

Интересно, что пик закрытий приходится на осенние месяцы. Больше всего ФЛП в 2024 году закрыли 30 сентября 2024 года — 2,9 тыс. (1,4% от всех закрытых ФЛП за год). 29 ноября 2024 года закрылось более 2,3 тыс. (1,1%). Еще почти 2,3 тыс. (1,1%) ФЛП закрыли 18 декабря 2024 года.

Больше всего открытий пришлось на: 1 октября 2024 открыли 1,8 тыс. (0,6%), 29 апреля 2024 — 1,7 тыс. (0,6%) и еще 1,7 тыс. (0,6%) 28 августа 2024 г.

Где закрывали больше всего ФЛП?

Традиционно самая большая бизнес-активность физических лиц наблюдается в Киеве: более 27 тысяч ФЛП закрылось в столице и почти 40 тысяч — зарегистрировалось. Поэтому аналитики решили проанализировать прирост и составили соответствующий ренкинг регионов.

Наибольший прирост закрытий в 2024 году по отношению к 2023 году наблюдается в Полтавской области — 57,2% (8,1 тыс. в 2024 против 5,1 тыс. в 2023). Почти на 55% выросло закрытие ФЛП в Кировоградской области — до 4,5 тыс. в 2024 году. Также в тройку по увеличению прироста закрытий попала и Винницкая область — прирост составил почти 45% до 8,4 тыс. в 2024 году.

Женщины открывают больше ФЛП

Женщины открыли значительно больше ФЛП, чем мужчины: более 61% (173,7 тыс.) новых ФЛП принадлежат женщинам, а 39% (111,2 тыс.) — зарегистрировали мужчины. Этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом, тогда количество открытых ФЛП женщинами составляло почти 58%.

Вместе с тем в 2024 году мужчины закрывали больше ФЛП — почти 51% (106,2 тыс.) закрытых принадлежит мужчинам, еще 49% (103,6 тыс.) — женщинам.

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В секторе ІТ продолжает расти закрытие ФЛП

Среди лидеров в количестве прекращений деятельности ФЛП в 2024 году такие сектора, как розничная торговля более 65 тыс., ІТ — почти 39 тыс. и другие услуги — более 26 тыс.

В секторе ІТ продолжается интенсивный рост закрытий. Так, прирост закрытых ФЛП в 2024 году (38,7 тыс.) составил более 29% по отношению к 2023 году (29,9 тыс.). А если сравнивать с 2021 годом (14,3 тыс.), то прирост закрытий составит почти 161%. Также значительно сократилось и количество регистраций ФЛП в ІТ: 67,3 тыс. — в 2021 году, 39,2 тыс. — в 2023 году, 36,8 тыс. — в 2024 году.

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