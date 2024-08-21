Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться
Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.
Об этом пишет Yavp.pl.
Читайте также
Проекты под названием «Wspólnie do niezależności», действующие в нескольких польских воеводствах. Их реализуют с помощью Польского Красного Креста и Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Где можно подать заявку
Подавать заявки на получение средств могут лица, проживающие в центрах коллективного проживания в таких воеводствах Польши:
- Куяво-Поморском;
- Нижнесилезском;
- Лодском;
- Люблинском;
- Опольском;
- Мазовецком;
- Поморском;
- Подкарпатском;
- Свентокшиском.
Размер помощи
Поддержку оказывают украинским семьям для переезда в арендуемое жилье. Пособие выдают:
- на оплату квартиры;
- покупку необходимой мебели;
- бытовой техники;
- для решения других вопросов, связанных с арендой.
Максимальный размер денежного пособия — 3,5 тыс. злотых на семью. Сумма зависит от количества людей:
- Комната для одного человека — до одной тысячи злотых;
- Дом/квартира для одного или двух человек — до 2,2 тыс. злотых;
- Дом/квартира для трех или четырех человек — до 2,8 тыс. злотых;
- Дом/квартира для пяти и более человек — до 3,5 тыс. злотых.
Пособие будут выплачивать в течение 6 месяцев.
Для того чтобы подать заявки на участие в программе:
Ранее мы писали, в каком городе Польши самые большие доходы. Начиная с 2018 года Мазовецкое воеводство остается самым богатым воеводством в Польше. В категории воеводских городов победителем стала Варшава. В столице Мазовецкого воеводства зафиксировали доход 9536,46 злотых на душу населения в 2023 году. Варшава в шестой раз занимает первое место в рейтинге.
Где выгодно делать покупки в Польше
А исследование агентства ASM Sales Force показало, что Auchan до сих пор предлагает клиентам самые низкие цены в Польше. Так, средняя стоимость потребительской корзины в сети составляет 231,91 злотых (54 евро), что на 5,5% дешевле, чем в мае.
Справка Finance.ua:
- Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
- Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
- Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
- Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
- Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.
- В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.
- Вступившие в силу 1 июля этого года изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.
Оформить страхование за границу на Finance.ua
Поделиться новостью