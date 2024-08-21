Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться

Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.

Об этом пишет Yavp.pl.

Читайте также Где в Польше можно найти золото

Проекты под названием «Wspólnie do niezależności», действующие в нескольких польских воеводствах. Их реализуют с помощью Польского Красного Креста и Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Читайте также В каком городе Польши наибольшие доходы (инфографика)

Где можно подать заявку

Подавать заявки на получение средств могут лица, проживающие в центрах коллективного проживания в таких воеводствах Польши:

Куяво-Поморском;

Нижнесилезском;

Лодском;

Люблинском;

Опольском;

Мазовецком;

Поморском;

Подкарпатском;

Свентокшиском.

Читайте также Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство

Размер помощи

Поддержку оказывают украинским семьям для переезда в арендуемое жилье. Пособие выдают:

на оплату квартиры;

покупку необходимой мебели;

бытовой техники;

для решения других вопросов, связанных с арендой.

Максимальный размер денежного пособия — 3,5 тыс. злотых на семью. Сумма зависит от количества людей:

Комната для одного человека — до одной тысячи злотых;

Дом/квартира для одного или двух человек — до 2,2 тыс. злотых;

Дом/квартира для трех или четырех человек — до 2,8 тыс. злотых;

Дом/квартира для пяти и более человек — до 3,5 тыс. злотых.

Пособие будут выплачивать в течение 6 месяцев.

Для того чтобы подать заявки на участие в программе:

от Красного Креста, необходимо заполнить заявку по ссылке;

для РСРМ — внести данные по этой ссылке.

Ранее мы писали , в каком городе Польши самые большие доходы. Начиная с 2018 года Мазовецкое воеводство остается самым богатым воеводством в Польше. В категории воеводских городов победителем стала Варшава. В столице Мазовецкого воеводства зафиксировали доход 9536,46 злотых на душу населения в 2023 году. Варшава в шестой раз занимает первое место в рейтинге.

Где выгодно делать покупки в Польше

исследование агентства ASM Sales Force показало, что Auchan до сих пор предлагает клиентам самые низкие цены в Польше. Так, средняя стоимость потребительской корзины в сети составляет 231,91 злотых (54 евро), что на 5,5% дешевле, чем в мае.

Справка Finance.ua:

Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:

Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;

Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;

Чехия (356,4 тыс., 8,4%).

Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.

В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

Вступившие в силу 1 июля этого года изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.