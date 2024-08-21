Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться — Finance.ua
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Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться

Личные финансы
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Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться
Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие: как зарегистрироваться
Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.
Об этом пишет Yavp.pl.
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Проекты под названием «Wspólnie do niezależności», действующие в нескольких польских воеводствах. Их реализуют с помощью Польского Красного Креста и Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
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Где можно подать заявку

Подавать заявки на получение средств могут лица, проживающие в центрах коллективного проживания в таких воеводствах Польши:
  • Куяво-Поморском;
  • Нижнесилезском;
  • Лодском;
  • Люблинском;
  • Опольском;
  • Мазовецком;
  • Поморском;
  • Подкарпатском;
  • Свентокшиском.
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Размер помощи

Поддержку оказывают украинским семьям для переезда в арендуемое жилье. Пособие выдают:
  • на оплату квартиры;
  • покупку необходимой мебели;
  • бытовой техники;
  • для решения других вопросов, связанных с арендой.
Максимальный размер денежного пособия — 3,5 тыс. злотых на семью. Сумма зависит от количества людей:
  • Комната для одного человека — до одной тысячи злотых;
  • Дом/квартира для одного или двух человек — до 2,2 тыс. злотых;
  • Дом/квартира для трех или четырех человек — до 2,8 тыс. злотых;
  • Дом/квартира для пяти и более человек — до 3,5 тыс. злотых.
Пособие будут выплачивать в течение 6 месяцев.
Для того чтобы подать заявки на участие в программе:
  • от Красного Креста, необходимо заполнить заявку по ссылке;
  • для РСРМ — внести данные по этой ссылке.
Ранее мы писали, в каком городе Польши самые большие доходы. Начиная с 2018 года Мазовецкое воеводство остается самым богатым воеводством в Польше. В категории воеводских городов победителем стала Варшава. В столице Мазовецкого воеводства зафиксировали доход 9536,46 злотых на душу населения в 2023 году. Варшава в шестой раз занимает первое место в рейтинге.
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А исследование агентства ASM Sales Force показало, что Auchan до сих пор предлагает клиентам самые низкие цены в Польше. Так, средняя стоимость потребительской корзины в сети составляет 231,91 злотых (54 евро), что на 5,5% дешевле, чем в мае.

Справка Finance.ua:

  • Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
  • Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
  • Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
  • Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
  • Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.
  • В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.
  • Вступившие в силу 1 июля этого года изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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