Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины по упрощенной процедуре Сегодня 09:14 — Личные финансы

Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины по упрощенной процедуре

Украинцы, проживающие в Республике Молдова, получат возможность приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Правительство Украины включило Молдову в список государств, на граждан которых распространяется соответствующий механизм.

Этот вопрос премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну, сообщает Правительственный портал.

Упрощение процедуры получения гражданства

По словам Свириденко, решение стало логичным шагом ввиду тесных связей между двумя государствами.

«Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии. В Молдове живет большое украинское общество, и мы хотим, чтобы люди имели более простой доступ к украинскому гражданству. Следующая задача — сделать процедуру максимально удобной», — отметила глава украинского правительства.

Дистанционная сдача экзаменов

Для получения гражданства Украины в настоящее время необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции Украины и истории Украины. В то же время, сделать это можно только на территории Украины.

Правительство работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов для заявителей, находящихся за границей.

Также нужно урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который позволит миллионам украинцев за границей официально сохранять связь с родиной. «Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах», — заявлял тогда президент.

16 января 2026 года вступил в силу закон , который вводит институт множественного гражданства. Согласно закону, граждане Украины могут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины.

В мае 2026 года Кабинет Министров расширил перечень государств, граждане которых могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке.

Теперь список дополнили следующими государствами: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Словения, Словения, Узбекистан и Швеция.

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