Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет — Finance.ua
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Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет

Валюта
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Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет
Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет
Население Украины в октябре 2023 года продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1590 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,330 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 739,4 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Таким образом, в октябре украинцы купили максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года — 782,5 млн долларов.
График: НБУ
График: НБУ
Данные показывают, что более половины валюты (359,3 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

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Всего с начала 2023 года украинцы продали 15,053 млрд долларов и купили 18,198 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,145 млрд долларов.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, в конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 грн.

Справка Finance.ua:

  • инвестиционная компания Dragon Capital ожидает курс гривны 39 грн/долл. до конца следующего года;
  • реакция валютного рынка при переходе к управляемой курсовой гибкости соответствовала ожиданиям НБУ;
  • курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка.
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По материалам:
РБК-Україна
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