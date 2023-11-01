Як проходить адаптація валютного ринку до керованої гнучкості курсу — НБУ Сьогодні 12:00 — Валюта

Як проходить адаптація валютного ринку до керованої гнучкості курсу — НБУ

Які обмеження планує послаблювати НБУ? Як проходить адаптація валютного ринку до керованої гнучкості курсу? Що буде з кредитуванням?

Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час «СЕО Саміту» Forbes Ukraine . Переповідаємо найголовніше.

НБУ працює над реалізацією першого етапу пом’якшення обмежень, фокусуючись на сприянні новим інвестиціям. Вже надано можливість частково повертати «нові» борги кредиторам з-за кордону, а також кредити, забезпечені гарантією міжнародної фінансової організації, експортно-кредитного агентства тощо. Наразі НБУ опрацьовує дозвіл на репатріацію дивідендів за «новими» інвестиціями, який є важливим аргументом для інвестування в Україну.

«Ми провели опитування банків щодо потенційного попиту на виведення дивідендів їх клієнтами. Наразі оцінюємо, наскільки макрофінансові умови нам можуть дозволити це зробити. Звертаємо увагу на стан валютного ринку, міжнародні резерви, інфляцію, привабливість гривневих активів. Сподіваюся, в найближчому майбутньому ми цей дозвіл надамо», — зазначив Сергій Ніколайчук.Ба більше, перехід до керованої гнучкості курсу дає підстави НБУ розглядати варіанти пом’якшення обмежень з другого етапу дорожньої карти валютної лібералізації.

Реакція валютного ринку під час переходу до керованої курсової гнучкості відповідала очікуванням НБУ.

«Перехід пройшов вдало. Лише в перші дні спостерігалася певна нервозність, а далі ринок повернувся до звичного режиму роботи. НБУ і надалі компенсує структурний дефіцит валюти на ринку, який буде з нами ще досить тривалий час через специфіку воєнної економіки», — розповів заступник Голови НБУ. Він додав, що НБУ поступово дозволятиме більші коливання курсу, якщо сформуються необхідні передумови. Забезпечення курсової стійкості і надалі буде одним із ключових завдань НБУ.

Кредитування поступово відновлюється: такі тенденції за корпоративним портфелем спостерігаються останні чотири місяці, а за роздрібним — з початку року. Очікується, що у 2023−2024 роках валовий кредитний портфель банків зростатиме на близько 10% щороку.

«Банківська система в умовах повномасштабної війни не посилювала кризові події в економіці, а навпаки, була пом’якшувальним чинником. Наші дії, спрямовані на підтримку макрофінансової стійкості, разом з подальшим зниженням процентних ставок дають підстави очікувати на реалізацію сценарію зі збільшенням кредитування», — сказав Сергій Ніколайчук.

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