Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua
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Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование

Личные финансы
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Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование
Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование
С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 14,4 млн грн добровольных взносов.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Фейсбуке.
По состоянию на 22 декабря 2023 года в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 7 166 добровольных платежей на общую сумму 14,4 млн грн.
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Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 84%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.
Еще 16% плательщиков передали средства в пользу других лиц.
Напомним, правительство утвердило распределение объема дополнительной дотации из государственного бюджета 235 местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления за IV квартал 2023 года в размере более 1,3 млрд грн.
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Переезд в другую страну для ухода на пенсию требует тщательного изучения и планирования с учетом социального обеспечения, здравоохранения и финансов. Три страны доминируют в Глобальном индексе Института Mercer CFA с 2021 года. Исландия (средний балл 84,6), Нидерланды (средний балл 84,4) и Дания (средний балл 81,8). Эти страны считаются обладателями лучших пенсионных систем за последние три года.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 👩‍🦳👨‍🦳

По материалам:
Фінансовий клуб
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