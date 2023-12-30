Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua

Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование Сегодня 20:48 — Личные финансы

Украинцы уплатили 14,4 млн грн добровольных взносов на пенсионное страхование

С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 14,4 млн грн добровольных взносов.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Фейсбуке.

По состоянию на 22 декабря 2023 года в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 7 166 добровольных платежей на общую сумму 14,4 млн грн.

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Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 84%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.

Еще 16% плательщиков передали средства в пользу других лиц.

Напомним, правительство утвердило распределение объема дополнительной дотации из государственного бюджета 235 местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления за IV квартал 2023 года в размере более 1,3 млрд грн.

Переезд в другую страну для ухода на пенсию требует тщательного изучения и планирования с учетом социального обеспечения, здравоохранения и финансов. Три страны доминируют в Глобальном индексе Института Mercer CFA с 2021 года. Исландия (средний балл 84,6), Нидерланды (средний балл 84,4) и Дания (средний балл 81,8). Эти страны считаются обладателями лучших пенсионных систем за последние три года.

Фінансовий клуб По материалам:

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