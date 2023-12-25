Из одного банка в другой: как сменить свою пенсионную карту — Finance.ua

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Из одного банка в другой: как сменить свою пенсионную карту

Личные финансы
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Из одного банка в другой: как сменить свою пенсионную карту
Из одного банка в другой: как сменить свою пенсионную карту
Около 8 миллионов украинских пенсионеров пользуются банковскими картами для получения выплат. Однако некоторые могут быть недовольны условиями собственного банка, поэтому могут сменить банк, в котором будет получать деньги.
Об этом пишет 24 канал.
Для того чтобы изменить банк, где украинец хочет получать пенсию, нужно обратиться в желаемый банк и открыть там счет. После этого обязательно следует обратиться в ПФУ через ЦПАУ или сайт регулятора и предоставить свои новые реквизиты.
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Учитывайте, что последующая выплата может прийти еще на старый счет, ведь процесс перехода на другой банк займет некоторое время. Поэтому закрывать прежний счет стоит только когда деньги начнут поступать на новый.
После замены карты рекомендуется установить приложение банка на мобильный телефон, чтобы удобно и быстро управлять своими транзакциями и видеть текущее состояние счета.
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Некоторые пенсионеры должны пройти видеоидентификацию до конца 2023 года. Чтобы это сделать, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ.
Далее нужно совершить следующие действия:
  • в личном аккаунте выбрать раздел «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи»;
  • заполнить предложенную онлайн-форму;
  • выбрать мессенджер, с помощью какого будет проходить видеоконференция;
  • нажать кнопку «Подать заявление».
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В установленную дату и время с человеком свяжется представитель ПФУ через одну из установленных программ. Если пенсионеру нужна какая-то помощь, он должен отметить это в комментарии.
Также понадобятся скан-копии следующих документов:
  • удостоверение личности;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка;
  • свидетельство о рождении.

Какие украинские банки отправляют свои карты за границу 💳

По материалам:
Телеканал 24
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