Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua

Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование Сегодня 17:20 — Личные финансы

Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование

С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,1 млн грн добровольных взносов.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Фейсбуке

Читайте также Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe

По состоянию на 27 ноября 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 6 020 добровольных платежей на общую сумму 12,1 млн грн.

Инфографика: ПФУ

Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 85%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.

Еще 15% плательщиков осуществили перевод средств в пользу других лиц.

Читайте также Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря

Напомним, в Украине вступил в силу закон от 4 ноября 2022 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Этот закон упрощает механизм поддержки существующей солидарной пенсионной системы благодаря добровольным взносам для увеличения или собственных пенсионных выплат в будущем или для адресной поддержки пенсионеров.

Справка Finance.ua:

с марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений;

Министерство юстиции Украины разъяснило, сохраняется ли страховой стаж, когда на предприятии, которое сейчас не работает, работникам выплачивают полставки.



Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.