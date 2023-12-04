Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua
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Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование

Личные финансы
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Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование
Украинцы уплатили 12,1 миллиона добровольных взносов на пенсионное страхование
С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,1 млн грн добровольных взносов.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Фейсбуке.
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По состоянию на 27 ноября 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 6 020 добровольных платежей на общую сумму 12,1 млн грн.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ
Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 85%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.
Еще 15% плательщиков осуществили перевод средств в пользу других лиц.
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Напомним, в Украине вступил в силу закон от 4 ноября 2022 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Этот закон упрощает механизм поддержки существующей солидарной пенсионной системы благодаря добровольным взносам для увеличения или собственных пенсионных выплат в будущем или для адресной поддержки пенсионеров.

Справка Finance.ua:

  • с марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений;
  • Министерство юстиции Украины разъяснило, сохраняется ли страховой стаж, когда на предприятии, которое сейчас не работает, работникам выплачивают полставки.

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По материалам:
Укрінформ
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