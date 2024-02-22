Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения — Finance.ua

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Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения

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Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения
Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения
Ожидания улучшения экономического благосостояния как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе снизились по отношению к началу 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова за январь 2024 года.
Согласно опросу, в январе 2024 года доля тех, кто считает, что ситуация изменится к лучшему в следующие три месяца, снизилась до почти 7%, что почти в два раза меньше, чем в феврале-марте 2023 года, когда о вере в улучшение говорили 13% опрошенных.
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При этом доля тех, кто верит в изменения к худшему, выросла с 23% в начале 2023 года, до 33% в январе 2024 года.
Подобная ситуация также сохраняется относительно среднесрочной перспективы.
В улучшение экономического положения в последующие 2−3 года верят 31% опрошенных, в то время как в феврале-марте 2023 года этот показатель составил 51%.
При этом вера в ухудшение ситуации в среднесрочной перспективе все еще ниже и составляет 22,5%.

Справка Finance.ua:

  • согласно прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году;
  • В начале 2024 года в Украине продолжается тенденция возобновляемого роста. Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023;
  • при этом вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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