Стабильность в финансах во время войны: какую роль в экономике страны играет НБУ — Finance.ua

Стабильность в финансах во время войны: какую роль в экономике страны играет НБУ Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Стабильность в финансах во время войны: какую роль в экономике страны играет НБУ

Условия войны всегда создают серьезные вызовы экономике и финансовой системе страны. В такие непростые времена ключевую роль обычно играет центральный банк, обеспечивающий стабильность и надежность финансового сектора. Украина не исключение, и роль Национального банка Украины в условиях войны была определяющей.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказали в Ассоциации украинских банков

Какие меры принял НБУ в начале войны

«С первых дней военных действий НБУ активно принимал меры по предотвращению паники среди населения и сохранению стабильности финансовой системы», — отметили в АУБ.

Одной из самых важных мер Национального банка в условиях войны было введение ограничений на снятие наличных с банковских счетов.

«Например, ограничение на снятие наличных в объеме более 100 тысяч гривен в день было важным шагом для сдерживания панических настроений среди населения и сохранения стабильности финансовой системы», — прокомментировали эксперты АУБ.

Также разрешение на безграничное снятие средств было предоставлено предприятиям, действовавшим по поручению правительства или выполнявшим мобилизационные планы, что позволило им обеспечить необходимый оборот наличных средств для дальнейшего функционирования. Эти меры помогли сохранить доверие населения к банковской системе и предотвратили чрезмерное выведение наличных из банков.

Кроме того, важной была инициатива НБУ по ликвидации подконтрольных российским интересам банков.

«Например, отзыв лицензии и ликвидация Международного резервного банка (бывший Сбербанк) и Проминвестбанка , которые находились под опосредованным контролем россии, были шагом к обеспечению стабильности и безопасности финансовой системы Украины в условиях войны», — добавили в Ассоциации украинских банков.

Что можно было бы сделать лучше

«В условиях войны многие обычные экономические механизмы и инструменты могут не работать эффективно и нуждаются в адаптации. По нашему мнению, Национальный банк мог бы быть более проактивным в реформировании банковской системы и более активно общаться с общественностью. Важно также учитывать интересы банковского сообщества и быть более близким к их потребностям», — говорят эксперты ассоциации.

Дополнительно, минимизация, сглаживание или предотвращение негативных последствий от «банкопада», пик которого пришелся на 2015 год, могло бы быть лучше организовано.

Больше внимания следовало также уделить изменениям, которые укрепили бы финансовую устойчивость банков и предотвратили большие коллапсы в банковском секторе.

Какие шаги были удачными

По мнению экспертов Ассоциации украинских банков, реформирование банковского сектора, активно проводившееся в период с 2014 по 2019 годы, стало одной из ключевых успешных инициатив. Результаты этих реформ ощутимы и сегодня. Значительное ужесточение требований к банкам способствовало росту стабильности в финансовой системе и укреплению доверия клиентов к банковским учреждениям.

Стабилизация банковской системы Национальным банком в первый год полномасштабного вторжения — стала важным шагом к восстановлению экономической стабильности в стране. Политика НБУ помогла уменьшить панические настроения среди вкладчиков и сохранить доверие к финансовой системе, что критически важно для обеспечения функционирования экономики во время войны.

Национализация ПриватБанка в 2016 году и Сенс банка в 2023 году были важными шагами по укреплению стабильности финансовой системы и предотвращению возможных кризисов. были важными шагами по укреплению стабильности финансовой системы и предотвращению возможных кризисов.

«Эти действия позволили сохранить доверие к банкам и обеспечить надежность банковской сферы в условиях войны и геополитических турбулентностей», — подытожили в АУБ.

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