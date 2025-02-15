Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили — Finance.ua

Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили Сегодня 21:25 — Технологии&Авто

Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили, Фото: freepik

В январе 2025 года в Украину было ввезено 14 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за рубежа. Это на 16% меньше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Наибольшую долю среди ввезенных автомобилей занимают бензиновые модели — 46,6%.

Дальше по популярности следуют:

дизельные — 24,4%;

электромобили — 20,5%;

гибриды — 4,5%;

авто с ГБО — 4%.

Средний возраст машин, которые в январе получили украинские номера, составляет 10 лет.

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Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных также вошли:

Volkswagen Golf — 714 ед.; Skoda Octavia — 543 ед.; Renault Megane — 527 ед; Volkswagen Tiguan — 407 ед.; Audi Q5 — 395 ед; Volkswagen Passat — 359 ед; Nissan Leaf — 355 ед; Tesla Model Y — 341 ед; Nissan Rogue — 322 ед; Tesla Model 3 — 312 ед.

Напомним, в Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.

Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типа транспортного средства.

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