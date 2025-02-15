Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили — Finance.ua

Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили
В январе 2025 года в Украину было ввезено 14 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за рубежа. Это на 16% меньше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю среди ввезенных автомобилей занимают бензиновые модели — 46,6%.
Дальше по популярности следуют:
- дизельные — 24,4%;
- электромобили — 20,5%;
- гибриды — 4,5%;
- авто с ГБО — 4%.
Средний возраст машин, которые в январе получили украинские номера, составляет 10 лет.
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Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных также вошли:
- Volkswagen Golf — 714 ед.;
- Skoda Octavia — 543 ед.;
- Renault Megane — 527 ед;
- Volkswagen Tiguan — 407 ед.;
- Audi Q5 — 395 ед;
- Volkswagen Passat — 359 ед;
- Nissan Leaf — 355 ед;
- Tesla Model Y — 341 ед;
- Nissan Rogue — 322 ед;
- Tesla Model 3 — 312 ед.
Напомним, в Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.
Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типа транспортного средства.
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