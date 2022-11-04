Украинцы смогут увеличить взносы на будущую пенсию — Finance.ua
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Украинцы смогут увеличить взносы на будущую пенсию

Личные финансы
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Украинцы смогут увеличить взносы на будущую пенсию
Украинцы смогут увеличить взносы на будущую пенсию
В Украине расширили круг участников системы добровольного социального страхования. Теперь больше людей смогут оплатить взносы на будущую пенсию за себя или за своих родственников.
Соответствующий законопроект № 7649 парламент принял сегодня в целом, сообщается на сайте партии «Слуга Народа».
«Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию. Соответствующий договор можно будет заключить в электронной форме через Портал „Дія“, используя мобильное приложение „Дія“. А также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины», — рассказала инициатор законопроекта, народный депутат «Слуги Народа» Леся Забуранная.
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Каждый украинец будет иметь право самостоятельно определить размер взноса и даже увеличить его, периодичность и сроки их уплаты.
Также можно будет внести персонализированный благотворительный вклад другому пенсионеру: родителям или другим родственникам.
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При этом 70% взноса направляется на выплату определенному пенсионеру выбранным им способом, предусмотренным законом для выплаты пенсий, а 30% — в солидарную пенсионную систему.

Справка Finance.ua:

  • сейчас, по данным ПФУ, самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают в Киеве, Донецкой и Луганской областях. Средний размер пенсии жителей столицы составляет 6231,49 грн;
  • за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году;
  • многие получающие пенсию в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин может быть много, но одна из них — это заморозка ваших пенсионных выплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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