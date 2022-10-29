У Пенсійному фонді назвали області, де отримують найвищі середні пенсії — Finance.ua

У Пенсійному фонді назвали області, де отримують найвищі середні пенсії
Найвищі пенсійні виплати в Україні отримують у Києві, на Донеччині та Луганщині.
Середні розміри пенсій по областях станом на 1 жовтня 2022 року оприлюднив Пенсійний фонд України.
Найвищі пенсійні виплати у киян — середній розмір пенсій мешканців столиці становить 6231,49 грн.
На другому місці — мешканці Донеччини, середній розмір пенсійних виплат яких — 5749,01 грн.
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Середня пенсія мешканців Луганщини — 5309,44 грн.
На четвертому місці за найвищим середнім розміром пенсій по Україні опинилася Дніпропетровська область, пенсіонери з якої отримують у середньому 5074,88 грн на місяць.
Далі перелік областей у порядку спадання середнього розміру пенсії виглядає так:
- Запорізька — 4725,52 грн;
- Київська — 4676,79 грн;
- Житомирська — 4596,49 грн;
- Харківська — 4585,28 грн;
- Полтавська — 4445,45 грн;
- Одеська — 4361,74 грн;
- Миколаївська — 4271,32 грн;
- Чернігівська — 4117,75 грн;
- Сумська — 4104,07 грн;
- Львівська — 4088,15 грн;
- Рівненська — 4076,32 грн;
- Кіровоградська — 4039,83 грн;
- Черкаська — 3984,89 грн;
- Івано-Франківська — 3863,11 грн;
- Вінницька — 3858,26 грн;
- Херсонська — 3844,49 грн;
- Волинська — 3832,61 грн;
- Хмельницька — 3818,82 грн;
- Чернівецька — 3655,80 грн;
- Закарпатська — 3631,04 грн;
- Тернопільська — 3490,32 грн.
Загалом же по Україні середній розмір пенсії становить наразі 4539,36 грн.
Довідка Finance.ua:
- у Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень;
- з 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 231 грн. До пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.
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