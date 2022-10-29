У Пенсійному фонді назвали області, де отримують найвищі середні пенсії — Finance.ua

У Пенсійному фонді назвали області, де отримують найвищі середні пенсії Вчора 08:12 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді назвали області, де отримують найвищі середні пенсії

Найвищі пенсійні виплати в Україні отримують у Києві, на Донеччині та Луганщині.

Середні розміри пенсій по областях станом на 1 жовтня 2022 року оприлюднив Пенсійний фонд України.

Найвищі пенсійні виплати у киян — середній розмір пенсій мешканців столиці становить 6231,49 грн.

На другому місці — мешканці Донеччини, середній розмір пенсійних виплат яких — 5749,01 грн.

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Середня пенсія мешканців Луганщини — 5309,44 грн.

На четвертому місці за найвищим середнім розміром пенсій по Україні опинилася Дніпропетровська область, пенсіонери з якої отримують у середньому 5074,88 грн на місяць.

Далі перелік областей у порядку спадання середнього розміру пенсії виглядає так:

Запорізька — 4725,52 грн;

Київська — 4676,79 грн;

Житомирська — 4596,49 грн;

Харківська — 4585,28 грн;

Полтавська — 4445,45 грн;

Одеська — 4361,74 грн;

Миколаївська — 4271,32 грн;

Чернігівська — 4117,75 грн;

Сумська — 4104,07 грн;

Львівська — 4088,15 грн;

Рівненська — 4076,32 грн;

Кіровоградська — 4039,83 грн;

Черкаська — 3984,89 грн;

Івано-Франківська — 3863,11 грн;

Вінницька — 3858,26 грн;

Херсонська — 3844,49 грн;

Волинська — 3832,61 грн;

Хмельницька — 3818,82 грн;

Чернівецька — 3655,80 грн;

Закарпатська — 3631,04 грн;

Тернопільська — 3490,32 грн.

Загалом же по Україні середній розмір пенсії становить наразі 4539,36 грн.

Довідка Finance.ua:

у Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень;

з 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 231 грн. До пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

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