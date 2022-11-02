Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие — Finance.ua

Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие Сегодня 17:15 — Личные финансы

Это касается граждан старше 75 лет, которые не способны к самостоятельной жизни и получают пособие по уходу. Им орган социального страхования в Польше компенсирует ежемесячно по 500 злотых.

Официальное название пособия — 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ для людей, не способных к самостоятельному существованию). Эта программа действует в Польше с 2019 года и с той поры ею уже воспользовалась большая часть граждан.

Принять участие в программе могут и украинские беженцы и ухаживающие за ними лица.

Для того чтобы оформить пособие, понадобятся документы, которые:

подтверждают, что человек недееспособен или нетрудоспособен;

подтверждают полную неспособность у труду в сельском хозяйстве и неспособность к самостоятельной жизни;

подтверждают полную нетрудоспособность и неспособность самостоятельно обеспечивать себе жизнь.

Также нужно иметь при себе:

справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не ранее, чем за месяц до момента подачи заявки);

другие медицинские документы, подтверждающие нетрудоспособность лица (карта профилактического осмотра и т.п.);

заявку на оформление пособия. Ее можно загрузить и заполнить предварительно. Она доступна по ссылке;

право на право получения пособия в связи с недееспособностью. Ее можно скачать и заполнить заранее. Декларация доступна по ссылке.

На пенсии По материалам:

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