Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие

Личные финансы
0
Это касается граждан старше 75 лет, которые не способны к самостоятельной жизни и получают пособие по уходу. Им орган социального страхования в Польше компенсирует ежемесячно по 500 злотых.
Официальное название пособия — 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ для людей, не способных к самостоятельному существованию). Эта программа действует в Польше с 2019 года и с той поры ею уже воспользовалась большая часть граждан.
Принять участие в программе могут и украинские беженцы и ухаживающие за ними лица.
Для того чтобы оформить пособие, понадобятся документы, которые:
  • подтверждают, что человек недееспособен или нетрудоспособен;
  • подтверждают полную неспособность у труду в сельском хозяйстве и неспособность к самостоятельной жизни;
  • подтверждают полную нетрудоспособность и неспособность самостоятельно обеспечивать себе жизнь.
Также нужно иметь при себе:
  • справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не ранее, чем за месяц до момента подачи заявки);
  • другие медицинские документы, подтверждающие нетрудоспособность лица (карта профилактического осмотра и т.п.);
  • заявку на оформление пособия. Ее можно загрузить и заполнить предварительно. Она доступна по ссылке;
  • право на право получения пособия в связи с недееспособностью. Ее можно скачать и заполнить заранее. Декларация доступна по ссылке.
Подобрать карту в украинском банке💳
По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.