Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие — Finance.ua

Украинские пенсионеры, выехавшие из-за войны в Польшу, могут получить дополнительное пособие
Это касается граждан старше 75 лет, которые не способны к самостоятельной жизни и получают пособие по уходу. Им орган социального страхования в Польше компенсирует ежемесячно по 500 злотых.
Официальное название пособия — 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ для людей, не способных к самостоятельному существованию). Эта программа действует в Польше с 2019 года и с той поры ею уже воспользовалась большая часть граждан.
Принять участие в программе могут и украинские беженцы и ухаживающие за ними лица.
Для того чтобы оформить пособие, понадобятся документы, которые:
- подтверждают, что человек недееспособен или нетрудоспособен;
- подтверждают полную неспособность у труду в сельском хозяйстве и неспособность к самостоятельной жизни;
- подтверждают полную нетрудоспособность и неспособность самостоятельно обеспечивать себе жизнь.
Также нужно иметь при себе:
- справку о состоянии здоровья (должна быть выдана врачом не ранее, чем за месяц до момента подачи заявки);
- другие медицинские документы, подтверждающие нетрудоспособность лица (карта профилактического осмотра и т.п.);
- заявку на оформление пособия. Ее можно загрузить и заполнить предварительно. Она доступна по ссылке;
- право на право получения пособия в связи с недееспособностью. Ее можно скачать и заполнить заранее. Декларация доступна по ссылке.
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