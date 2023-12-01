Украинцы смогут получать автокредиты по льготным процентным ставкам: детали программы — Finance.ua

Украинцы смогут получать автокредиты по льготным процентным ставкам: детали программы Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Украинцы смогут получать автокредиты по льготным процентным ставкам: детали программы

В ближайшее время в Украине планируется запустить программу субсидирования процентных ставок по автокредитам для населения на покупку машин, собранных в стране.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает Интерфакс-Украина.

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«Что мы конкретно планируем делать как правительство, чтобы мотивировать и развивать автомобильную промышленность в стране… стимулировать и целенаправленно повышать спрос на автомобили, специально собираемые в Украине», — сказал он.

Шурма объяснил, что в Украине достаточно высокие процентные ставки, что делает кредит для населения слишком дорогим.

«Поэтому в ближайшее время мы запустим программу субсидирования процентных ставок, которая позволит гражданам получать автокредиты по льготным процентным ставкам», — отметил он.

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Вторым шагом замглавы ОП назвал консолидацию закупок госорганов и покупку продукции местных производителей, чтобы мотивировать их и увеличить производство. Шурма напомнил, что в настоящее время государство является крупным игроком в экономике и формирует, по его оценкам, до 50% от общего спроса в стране.

Третьим шагом он назвал создание налогового режима для внутреннего производителя электромобилей, с которым он мог бы конкурировать с их импортом, практически освобожденным от уплаты сборов, НДС, акцизов и пошлин.

Шурма отметил, что заинтересованность Украины в развитии автомобильной промышленности связана с тем, что автопром является одним из основных элементов экономики, формируя рабочие места, налоги, вклад в ВВП, в платежный баланс, в котором сейчас импорт автомобилей, возможно, является одной из самых больших статей.

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По мнению заместителя председателя ОП, у автопрома в Украине есть будущее, поскольку у страны достаточно емкий внутренний рынок.

«В самые плохие периоды он снижается до 200 тысяч автомобилей. В лучшие периоды это было около 600 тыс. легковых автомобилей в год, и все это без надлежащих финансовых инструментов, позволяющих людям получить конкурентоспособный кредит по конкурентоспособным ставкам», — описал его Шурма.

Он добавил, что у Украины также есть все необходимые комплектующие для производства и сборки автомобилей в стране, и уже есть множество производителей комплектующих, которые поставляют детали и комплектующие всем крупнейшим автомобильным корпорациям мира.

По словам заместителя председателя ОП, в Украине также есть квалифицированные люди с инженерным образованием.

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«И у нас есть все необходимые минералы для автомобилей будущего, особенно когда мы говорим о литии, о графите, которые являются ключевыми химическими элементами для основного компонента автомобилей будущего — электромобилей», — подчеркнул Шурма.

Он отметил, что в глобальных приоритетах в правительстве верят в электромобили, поэтому в политике стимулирования будет делаться все, чтобы перевести производство и потребление на электромобили и локализовать производство в Украине.

Заместитель председателя ОП считает, что производственная площадка на Закарпатье, где происходит Manufacturing day, является, пожалуй, одной из лучших площадок для запуска этого производства, и при нынешних условиях Закарпатье более конкурентоспособно, чем Запорожье, где расположен крупный автозавод.

«Мы считаем, что это станет отправной точкой для того, чтобы снова нарастить производство сначала классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следующий шаг — создание производства электромобилей на этом объекте и всей цепочки создания стоимости вокруг этого», — сказал Шурма.

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