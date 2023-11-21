Сколько украинцы потратили денег на подержанные авто из-за границы в октябре — Finance.ua
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Сколько украинцы потратили денег на подержанные авто из-за границы в октябре

Личные финансы
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Сколько украинцы потратили денег на подержанные авто из-за границы в октябре
Сколько украинцы потратили денег на подержанные авто из-за границы в октябре
В октябре 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 8,5 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валюты это около $236 миллионов.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
В октябре 2023 года таможенное оформление прошли 27,1 тысячи подержанных легковушек с пробегом.
Больше всего прибыло из стран Европейского Союза — 16,6 тыс., или 61,3%. Из стран Америки на таможенное оформление было подано 9,2 тыс. автомобилей, что составляет 33,9% — до сих пор весомая доля, однако существенно меньше, чем бывало раньше, когда авто из США и Канады составляли более половины всех новоприбывших.
Откуда прибывали л/а с пробегом в Украину в октябре-2023 г.
Откуда прибывали л/а с пробегом в Украину в октябре-2023 г., eauto.org.ua
Польша и Литва часто выполняют роль «транзитных стран», часто машины там не покупают, а лишь оформляют экспортные документы, соответственно доля фактически приобретенных там автомобилей может быть меньше.
Самые популярные страны, из которых украинцы привозили подержанные легковушки в октябре-2023:
  1. США — 9 тыс. шт.
  2. Германия — 4,8 тыс. шт.
  3. Польша — 3,5 тыс. шт.
  4. Словакия — 1,5 тыс. шт.
  5. Норвегия — 1 тыс. шт.
  6. Нидерланды — 0,9 тыс. шт.
  7. Франция — 0,7 тыс. шт.
  8. Литва — 0,6 тыс. шт.
  9. Швейцария — 0,6 тыс. шт.
  10. Чехия — 0,6 тыс. шт.
Больше всего денег потратили на покупку авто из США (более 3,5 миллиарда гривен).
На втором месте разместилась Германия. На машины, экспортируемые из этой страны, украинцы потратили чуть больше 1 миллиарда гривен.
На третьем месте Польша с суммарной таможенной стоимостью 967 миллионов гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.
Подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (513 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (464 млн грн). Итак:
  1. США — 3 515,2 млн грн.
  2. Германия — 1 067,6 млн грн.
  3. Польша — 966,8 млн грн.
  4. Китай — 513,4 млн грн.
  5. Норвегия — 463,6 млн грн.
  6. Словакия — 461,2 млн грн.
  7. Франция — 224,2 млн грн.
  8. Нидерланды — 207,5 млн грн.
  9. Чехия — 163,6 млн грн.
  10. Литва — 134,5 млн грн.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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