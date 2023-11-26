К каким затратам следует приготовиться после покупки авто с пробегом — Finance.ua

К каким затратам следует приготовиться после покупки авто с пробегом Сегодня 21:01 — Личные финансы

К каким затратам следует приготовиться после покупки авто с пробегом

Только что купленный автомобиль с пробегом обычно потребует определенных дополнительных расходов в первые месяцы владения им (да и не только в первые). И это вполне нормально, и путь этот приходится проходить абсолютно каждому автомобилисту. Эксперты auto.ria попытались разобраться с тем, как спланировать свой бюджет так, чтобы хватило и на автомобиль, и на все остальное, что нужно для безопасной и комфортной его эксплуатации в украинских реалиях.

Регистрация

За услуги сервисного центра МВД, бланк свидетельства о регистрации (техпаспорт) и номерные знаки преимущественно оплачивают покупатели. Ориентировочная сумма — около 1000 гривен. Рассматривая предложения о продаже, обратите внимание, какие номерные таблички на автомобиле — украинские обычные, или красные «транзитные», или вообще иностранные. В двух последних случаях, скорее всего, вам еще и придется уплатить сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию (не касается легковых электромобилей). Его размер от 3 до 5 процентов от стоимости автомобиля, так что это может быть весьма ощутимая сумма. Поинтересуйтесь у продавца, прошла ли машина первую регистрацию в Украине (соответственно — уплачен ли этот сбор), придется ли его вносить вам.

Огнетушитель, «треугольник», аптечка

Данные средства должны быть в каждом автомобиле, кроме того, если знак аварийной остановки («треугольник») не имеет срока годности, то огнетушитель подлежит ежегодной поверке и перезарядке (при необходимости), равно как и лекарства, имеющиеся в аптечке, имеют указанную дату «годен до…». Проверьте, что есть в автомобиле, докупите необходимое.

«Запаска»

Пусть запасное колесо и не слишком часто нужно, однако следует знать, оно, во-первых, присутствует на борту, во-вторых — в надлежащем ли состоянии. Если полноразмерное — есть ли в нем соответствующее давление, если «докатка» — нет ли на резине повреждений. Также если машина имеет «запаску», следует проверить наличие домкрата и колесного ключа.

Некоторые модели не комплектуются запасным колесом, но имеют ремонтный набор — коробку, в которой есть компрессор и клей-герметик. Применять их следует согласно инструкции, часто присутствующей в том же кейсе. При этом следует проверить, есть ли такой ремнабор в отведенном для него месте, и второе — не истек ли срок годности клея. Если он просроченный — следует купить новый.

Обязательное страхование

За исключением некоторых льготных категорий граждан все автовладельцы должны иметь полис обязательного страхования ответственности владельцев наземных транспортных средств. Более простыми словами — «автогражданку». Стоимость этого договора зависит от объема двигателя автомобиля, города приписки владельца и набора опций в самом договоре (размер франшизы, дополнительное покрытие, возможность прямого урегулирования и т. п. ). Годовой стандартный полис обойдется от около 1000 гривен для малолитражек, до 6000 грн для объемистых легковушек с мотором более 3 л с припиской в ​​столице.

Необязательное страхование

Теоретически, можно воспользоваться добровольным страхованием КАСКО, то есть автомобиля как имущественной единицы, в случае его угона, повреждения в ДТП, наводнения или других подобных неурядиц. В отличие от предыдущего вида страхования («автогражданки»), предусматривающей выплату не вам, а только потерпевшей стороне, КАСКО должен защищать именно ваш кошелек.

Однако на практике украинские страховщики не слишком охотно страхуют авто с пробегом, еще и часто выдвигают немало ограничений — по возрасту, по происхождению (авто из США — нет), да и тариф на это страхование может достигать нескольких процентов от оценочной стоимости авто, а выплаты часто осуществляют с существенным занижением цены с учетом амортизации по возрасту. Поэтому, когда намерены застраховать автомобиль как имущество, внимательно изучите договор и условия возмещения, прежде чем оплатить такой полис.

Помощь в дороге

В Украине есть несколько сервисов, которые предоставляют круглосуточную дорожную помощь в случае поломки автомобиля (эвакуация и доставка на СТО), попадания в ДТП, повреждения шин и т. д. В качестве дополнительных услуг могут предлагаться аварийное открытие двери, запуск авто с разряженным аккумулятором, подвоз топлива и подобные.

Цена дорожного ассистанса зависит от набора услуг, лимитов на их использование и, собственно, от оператора, который их предоставляет. Годовой абонемент для одного частного легкового автомобиля в среднем стоит около 1500 гривен.

Первое техническое обслуживание

Надеемся, перед покупкой автомобиля вы провели углубленную диагностику его технического состояния, и теперь знаете, к чему следует готовиться перед визитом на станцию ​​технического обслуживания (СТО), где будете доводить свой автомобиль до надлежащего состояния, в случае необходимости. А она обычно есть, и чем больше возраст/пробег автомобиля, тем она выше.

Прежде всего, следует устранить все недостатки, касающиеся систем, непосредственно отвечающих за безопасность — тормозов и рулевого механизма. Далее — привести в порядок ходовую часть, проверить состояние антифриза, разобраться с электричеством (аккумулятор, фары, фонари и т. п. ) и закончить инспекцию системами комфорта (напр. диагностикой климат-контроля, заменой фильтра салонного воздуха) и развлечений (напр. обновить главное мультимедийное устройство). Относительно затрат они могут быть от нескольких сотен гривен за диагностику до нескольких десятков тысяч, если список деталей, требующих замены, занимает три листа формата А4. Чтобы не было неприятных неожиданностей такого рода — еще раз подчеркиваем, проверяйте техническое состояние машины до покупки.

Шины и диски

На первый взгляд все колеса круглые и черные. Однако когда дело доходит до покупки шин — оказывается, что между ними есть немалая разница, особенно в цене. Поэтому стоит перед покупкой авто обратить внимание на состояние шин, их сезонное назначение и остаточную глубину протектора. Хорошо если дополнительный комплект резины достался вам вместе с автомобилем. Еще лучше — если вместе с дисками.

Если же это не так, придется приобрести минимум еще один набор из четырех покрышек, в соответствии с недостающим сезоном — летних или зимних. Диапазон цен здесь чрезвычайно широк: от $25 на самые дешевые варианты с посадочным диаметром 13 дюймов, до нескольких сотен «условных» за одну фирменную шину для кроссоверов, электромобилей или с технологией вроде Run Flat. Плюс легкосплавные диски (от около $50…100 за один), если бюджет позволяет…

Стоянка или гараж

Ноль затрат на этот пункт следует закладывать, если у вас частный дом, собственный гараж или достаточно места под многоэтажкой, двор которой закрыт и туда не проникают нежелательные лица. Если же такого нет — стоит позаботиться о месте безопасного хранения автомобиля, которое ко всему еще было бы под наблюдением. Лучше, конечно, капитальный гараж, ведь зимой вам не придется каждое утро «размораживать» машину — долго прогревать двигатель, чистить снег и лед из окон, прежде чем отправиться.

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