Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение — Finance.ua

Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение
Для регистрации подержанного транспортного средства необходимо обратиться в удобный и ближайший Сервисный центр МВД.
Инструкцией, как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы, поделились в Министерстве внутренних дел Украины.
С собой в Сервисный центр МВД необходимо взять:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- документ на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения транспортного средства;
- таможенные документы;
- сертификат соответствия — заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, обязательно обращаться на экспертное исследование.
Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения административной услуги.
Примерная стоимость услуги:
- для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 862 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, знак — 350 грн
- для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 634 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 122 грн
- для прицепов (с выдачей номерного знака) — 623 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 111 грн
- для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 605 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 93 грн
- + услуги банка.
В 2023 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:
- не превышает или равно 442 860 грн — уплачивается 3%;
- более 442 860 грн, но не превышает или равняется 778 360 грн — уплачивается 4%;
- более 778 360 грн — уплачивается 5%.
Самостоятельно посчитать стоимость услуги можно по ссылке.
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