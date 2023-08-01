Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение — Finance.ua
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Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение

Личные финансы
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Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение
Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение
Для регистрации подержанного транспортного средства необходимо обратиться в удобный и ближайший Сервисный центр МВД.
Инструкцией, как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы, поделились в Министерстве внутренних дел Украины.
С собой в Сервисный центр МВД необходимо взять:
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения транспортного средства;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия — заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, обязательно обращаться на экспертное исследование.
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Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения административной услуги.

Примерная стоимость услуги:

  • для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 862 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, знак — 350 грн
  • для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 634 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 122 грн
  • для прицепов (с выдачей номерного знака) — 623 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 111 грн
  • для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 605 грн
услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 93 грн
  • + услуги банка.
В 2023 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:
  • не превышает или равно 442 860 грн — уплачивается 3%;
  • более 442 860 грн, но не превышает или равняется 778 360 грн — уплачивается 4%;
  • более 778 360 грн — уплачивается 5%.
Самостоятельно посчитать стоимость услуги можно по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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