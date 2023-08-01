Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение — Finance.ua

Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение Сегодня 17:04 — Личные финансы

Как впервые зарегистрировать подержанное авто из-за границы: пошаговое разъяснение

Для регистрации подержанного транспортного средства необходимо обратиться в удобный и ближайший Сервисный центр МВД.

Инструкцией, как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы, поделились в Министерстве внутренних дел Украины.

С собой в Сервисный центр МВД необходимо взять:

паспорт;

идентификационный номер;

документ на транспортное средство;

документ о правомерности приобретения транспортного средства;

таможенные документы;

сертификат соответствия — заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, обязательно обращаться на экспертное исследование.

Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения административной услуги.

Примерная стоимость услуги:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 862 грн

услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, знак — 350 грн

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 634 грн

услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 122 грн

для прицепов (с выдачей номерного знака) — 623 грн

услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 111 грн

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 605 грн

услуга — 200 грн, бланк свидетельства — 312 грн, номерной знак — 93 грн

+ услуги банка.

В 2023 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:

не превышает или равно 442 860 грн — уплачивается 3% ;

— уплачивается ; более 442 860 грн , но не превышает или равняется 778 360 грн — уплачивается 4% ;

, но не превышает или равняется — уплачивается ; более 778 360 грн — уплачивается 5%.

Самостоятельно посчитать стоимость услуги можно по ссылке

Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего за вашу вину в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.