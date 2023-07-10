ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика) Сегодня 08:00

ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика)

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщил Укравтопром.

По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 13%. К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 43%.

Дальше идут:

Дизельные — 35%;

Электромобили — 14%;

Авто с ГБО — 5%;

Гибриды — 3%.

Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 10,5 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.

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