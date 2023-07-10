ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика)

62
ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика)
ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика)
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщил Укравтопром.
По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 13%. К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 43%.
Дальше идут:
Дизельные — 35%;
Электромобили — 14%;
Авто с ГБО — 5%;
Гибриды — 3%.
Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 10,5 лет.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня (инфографика)
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.