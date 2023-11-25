Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость — Finance.ua

Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость
Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%. Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.
Об этом пишет «Укравтопром».
«По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации», — говорится в сообщении.
10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации
Модели, которые лучше всего сохраняют первоначальную стоимость:
- Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены.
- Porsche 718 Cayman — 17,6%.
- Toyota Tacoma — 20,4%.
- Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%.
- Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%.
- Subaru BRZ — 23,4%.
- Chevrolet Camaro — 24,2%.
- Toyota C-HR — 24,4%.
- Subaru Crosstrek — 24,5%.
- Toyota Corolla — 24,5%.
Модели с высоким износом:
- Maserati Quattroporte — теряет 64,5% начальной цены.
- BMW 7 Series — 61,8%.
- Maserati Ghibli — 61,3%.
- BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%.
- Cadillac Escalade ESV — 58,5%.
- BMW X5 — 58,2%.
- Infiniti QX80 — 58,1%.
- Maserati Levante — 57,8%.
- Jaguar XF — 57,6%.
- Audi A7 — 57,2%.
Напомним, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.
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