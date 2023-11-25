Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость — Finance.ua

Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость Сегодня 13:25 — Личные финансы

Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость

Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%. Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.

Об этом пишет «Укравтопром».

«По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации», — говорится в сообщении.

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Модели, которые лучше всего сохраняют первоначальную стоимость:

Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены. Porsche 718 Cayman — 17,6%. Toyota Tacoma — 20,4%. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%. Subaru BRZ — 23,4%. Chevrolet Camaro — 24,2%. Toyota C-HR — 24,4%. Subaru Crosstrek — 24,5%. Toyota Corolla — 24,5%.

Модели с высоким износом:

Maserati Quattroporte — теряет 64,5% начальной цены. BMW 7 Series — 61,8%. Maserati Ghibli — 61,3%. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%. Cadillac Escalade ESV — 58,5%. BMW X5 — 58,2%. Infiniti QX80 — 58,1%. Maserati Levante — 57,8%. Jaguar XF — 57,6%. Audi A7 — 57,2%.

Напомним, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.

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