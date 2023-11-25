Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость

Личные финансы
67
Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость
Автомобили, которые лучше всего и хуже всего сохраняют свою стоимость
Лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%. Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.
Об этом пишет «Укравтопром».
«По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации», — говорится в сообщении.

10 авто с самой низкой и с высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации

Модели, которые лучше всего сохраняют первоначальную стоимость:
  1. Porsche 911 (coupe) — теряет 9,3% начальной цены.
  2. Porsche 718 Cayman — 17,6%.
  3. Toyota Tacoma — 20,4%.
  4. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%.
  5. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%.
  6. Subaru BRZ — 23,4%.
  7. Chevrolet Camaro — 24,2%.
  8. Toyota C-HR — 24,4%.
  9. Subaru Crosstrek — 24,5%.
  10. Toyota Corolla — 24,5%.
Модели с высоким износом:
  1. Maserati Quattroporte — теряет 64,5% начальной цены.
  2. BMW 7 Series — 61,8%.
  3. Maserati Ghibli — 61,3%.
  4. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%.
  5. Cadillac Escalade ESV — 58,5%.
  6. BMW X5 — 58,2%.
  7. Infiniti QX80 — 58,1%.
  8. Maserati Levante — 57,8%.
  9. Jaguar XF — 57,6%.
  10. Audi A7 — 57,2%.
Напомним, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.