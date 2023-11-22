ТОП-5 авто з США, які найчастіше купують українці — Finance.ua

ТОП-5 авто з США, які найчастіше купують українці Вчора 21:02 — Технології&Авто

ТОП-5 авто з США, які найчастіше купують українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків, виготовлених у США.

Про це свідчать дані Асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Автомобілі з США становлять 14% від всіх вперше зареєстрованих у жовтні вживаних авто.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами. Майже 38% - електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.

У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

Tesla Model 3 — 433 од.;

Tesla Model Y — 226 од.;

Tesla Model S — 192 од.;

Ford Escape — 182 од.;

Jeep Cherokee — 170 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.

Довідка Finance.ua:

український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону — реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го — на 1%;

дослідження iSeeCars показало, які вживані автомобілі подешевшали менше за останні п’ять років. Лідером є Porsche 911, який з 2018 року в середньому подешевшав лише на 9,3%, або 18 094 долари. Друге місце посів Porsche 718 Cayman, який втратив 17,6%;

за останні п’ять років. Лідером є Porsche 911, який з 2018 року в середньому подешевшав лише на 9,3%, або 18 094 долари. Друге місце посів Porsche 718 Cayman, який втратив 17,6%; до речі, британські експерти визначили автомобілі, власники яких найчастіше порушують правила дорожнього руху. За їхніми словами, це пов’язано з маркетинговими кампаніями деяких брендів.

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