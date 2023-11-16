Авто, які не знецінюються з часом: 25 моделей, що подешевшали найменше за останні 5 років — Finance.ua

Авто, які не знецінюються з часом: 25 моделей, що подешевшали найменше за останні 5 років Сьогодні 05:25 — Технології&Авто

Авто, які не знецінюються з часом: 25 моделей, що подешевшали найменше за останні 5 років

Нові автомобілі починають дешевшати, як тільки власник виганяє їх зі стоянки дилера. Але деякі марки та моделі зберігають свою первісну вартість краще, ніж інші.

Нове дослідження iSeeCars показало, які вживані автомобілі подешевшали менше за останні п’ять років. Лідером є Porsche 911, який з 2018 року в середньому подешевшав лише на 9,3%, або 18 094 долари. Друге місце посів Porsche 718 Cayman, який втратив 17,6%.

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Третє місце посідає Toyota Tacoma, яка подешевшала на 20,4%, далі йде Jeep Wrangler (20,8%), а п’ятірку лідерів замикає Honda Civic (21,5%).

До рейтингу потрапили і доступніші моделі, включаючи Subaru BRZ, Chevrolet Camaro та Ford Mustang, які займають 6, 7 та 11 місця відповідно. Toyota добре представлена ​​в рейтингу: RAV4, Tacoma, Tundra, Corolla та C-HR входять до Топ-20. У списку є і недорогі Kia Rio, Chevrolet Spark та Honda HR-V.

У дослідженні iSeeCars було проаналізовано 1,1 мільйона старих автомобілів 2018 модельного року, проданих у період з листопада 2022 по жовтень 2023 року. До звіту не включено малосерійні моделі, а також виключено важкі пікапи, фургони та моделі, зняті з виробництва з 2022 модельного року. У середньому 25 марок та моделей 2018 року з найкращою п’ятирічною амортизацією втратили 38,8% своєї вартості, або 17 221 долар.

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Ampercar За матеріалами:

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