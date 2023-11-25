Сколько стоят подержанные автомобили из-за рубежа — Finance.ua

Сколько стоят подержанные автомобили из-за рубежа Сегодня 19:46 — Личные финансы

Сколько стоят подержанные автомобили из-за рубежа

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1−2 тысячи. Не стал исключением и октябрь, за который таковых было 11,2% от общего количества ввезенных.

Об этом свидетельствуют данные Института исследования авторынка.

В общей сложности, 72,7% всех импортных легковых автомобилей в октябре-2023 стоили менее $10 тысяч.

Ценовая структура импортных легковушек в октябре-2023, eauto.org.ua

В целом, из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в Украине, наибольший спрос на импортные автомобили наблюдается в бюджетном сегменте.

Поскольку высокие таможенные платежи делают импорт значительной части подержанных авто доступной ценовой категории экономически невыгодным, покупатели часто отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за границы и предпочитают машины на внутреннем рынке.

Сейчас распределение рынка по первым регистрациям и сделкам купли-продажи внутри страны выглядит как 20:80.

В каких странах авто самые дешевые

Самыми дорогими оказались подержанные легковые автомобили, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $33,8 тысяч. И это значение существенно выше, чем для всех других стран, что объясняется популярностью «почти новых» автомобилей из Китая, преимущественно электрических, которые проходят таможенное оформление как подержанные.

На втором месте на этот раз Венгрия со значением средней цены $12,9 тыс. Третье место у автомобилей из Норвегии — $12,2 тыс., четвертое получают легковушки с пробегом из США — $10,7, пятое — из Канады, $8,9 тыс.

Самая низкая средняя таможенная стоимость из приведенной здесь двадцатки стран оказалась у подержанных легковушек из Испании ($5,5 тыс.), Бельгии ($5,4 тыс.) и Словении ($5,3 тыс.).

Средняя таможенная стоимость подержанных легковых автомобилей по странам экспорта, октябрь-2023, eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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