Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД

Личные финансы
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Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД
Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД
Во вторник, 10 января, вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«Граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное жительство в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Так же и граждане Турции, которые временно или постоянно проживают в Украине и имеют турецкое водительское удостоверение, могут обменять его без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД», — говорится в сообщении.
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Двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.
Для обмена водительского удостоверения граждане Украины, проживающие в Турции, должны обращаться в местные управления населения, предоставив при этом предусмотренный законодательством Турецкой Республики перечень документов. После возвращения на постоянное жительство в Украину, полученное согласно Соглашению турецкое водительское удостоверение без сдачи экзаменов можно обменять на национальное удостоверение украинского образца.
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Для обмена национального водительского удостоверения, выданного в Турции, гражданин Турции должен обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать следующие документы:
  • вид на постоянное жительство или вид на временное жительство;
  • копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного положения медицинская справка не обязательна);
  • турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.
Также следует оплатить административную услугу — 26 грн и за бланк водительского удостоверения — 243 грн.

Справка Finance.ua:

  • в Украине планируют ввести существенные изменения в автошколах для получения водительского удостоверения;
  • в украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.
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По материалам:
Finance.ua
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