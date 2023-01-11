Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД Сегодня 12:41 — Личные финансы

Украинцы смогут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов — МВД

Во вторник, 10 января, вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное жительство в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Так же и граждане Турции, которые временно или постоянно проживают в Украине и имеют турецкое водительское удостоверение, могут обменять его без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД», — говорится в сообщении.

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Двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.

Для обмена водительского удостоверения граждане Украины, проживающие в Турции, должны обращаться в местные управления населения, предоставив при этом предусмотренный законодательством Турецкой Республики перечень документов. После возвращения на постоянное жительство в Украину, полученное согласно Соглашению турецкое водительское удостоверение без сдачи экзаменов можно обменять на национальное удостоверение украинского образца.

Для обмена национального водительского удостоверения, выданного в Турции, гражданин Турции должен обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать следующие документы:

вид на постоянное жительство или вид на временное жительство;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного положения медицинская справка не обязательна);

турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.

Также следует оплатить административную услугу — 26 грн и за бланк водительского удостоверения — 243 грн.

Справка Finance.ua:

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