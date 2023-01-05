Что означают категории в водительском удостоверении: с какого возраста можно их получить — Finance.ua

Что означают категории в водительском удостоверении: с какого возраста можно их получить Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Чтобы легально управлять определенным транспортным средством, не обойтись без соответствующей категории вождения. А чтобы не ошибиться с выбором документа, следует знать, какие категории прав в Украине легализованы и какая между ними разница.

Об этом пишет olx.ua.

К примеру, чем отличаются категория С, какие машины предполагает для езды, и категория С1, какие машины можно водить, получив ее.

Долгое время в Украине действовали следующие категории водительского удостоверения:

А — выдавались мотоциклистам;

В — означали право управлять автомобилем массой до 3,5 т, в котором, кроме водителя, может поместиться не более 8 пассажиров;

С — разрешали управлять автомобилем массой более 3,5 т;

Д — выдавались шоферам автобусов более чем на 8 пассажиров;

Е — водительское удостоверение этой категории позволяло ездить с прицепом.

Тем не менее, в 2013 году в украинском законодательстве произошли изменения, и категории прав пополнились подгруппами. Теперь их больше десяти. К слову, аналогичные изменения произошли не только в Украине. Основная причина новаций в системе водительских удостоверений — появление большого количества новых транспортных средств с особыми характеристиками.

Все легализованные в Украине водительские категории можно увидеть на обороте водительского удостоверения государственного образца. На сегодняшний день таких категорий 15.

Первая группа — это водительские права категории А:

А — можно управлять мотоциклами, в том числе и моделями с боковым прицепом, другим двухколесным транспортом с двигателем от 50 см3;

А1 — выдаются водителям мотороллеров, мопедов и других двухколесных транспортных средств при условии, что объем двигателя не превышает 50 см3.

Категория Б теперь представлена 3 подкатегориями:

В — необходимо получить тем, кто планирует управлять автомобилем, в котором количество сидячих мест с сидением водителя — до 9, а масса транспортного средства (ТС) не превышает 3,5 т;

В1 — выдается для управления квадро-, трициклами, мотоколясками и другим 3-4-колесным транспортом массой до 400 кг;

ВЕ позволяет управлять транспортным средством категории В с прицепом, однако есть условие — общая масса автомобиля и прицепа не может превышать 3,5 т.

Группа водительских прав с отметкой С:

С — выдается водителям грузовиков массой от 7,5 т;

С1 — позволяет управлять грузовиками 3,5-7,5 т;

СЕ — получают водители фур и дальнобойщики, которые ездят на грузовиках категории С с прицепами весом от 750 кг;

С1Е — разрешает управлять транспортным средством С1 с прицепом, при условии, что общая масса обоих не превышает 7,5 т.

В Д категории водительские права могут быть следующие:

Д — позволяют быть водителем автобуса с количеством посадочных мест 16 и более;

Д1 — понадобятся для вождения автобуса, в котором предусмотрено менее 16 пассажиров;

ДЭ — дают разрешение на управление системой автобус Д+ прицеп;

Д1Е — допускают управление транспортным средством Д1 с прицепом массой более 750 кг.

Категория Т предназначена для водителей трамваев и троллейбусов. Для буксиров понадобится удостоверение категории Е.

Наиболее популярны в Украине водительские удостоверения категорий В и С. Категория В позволяет управлять практически любым легковым авто, а С — грузовиками.

Что касается транспортных средств с электродвигателем, то в большинстве случаев водителям также понадобятся специальные права:

А1 — для мопедов с двигателем мощностью менее 4 кВт;

А — для двухколесных ТС с мощностью двигателя свыше 4 кВт;

В — для электромобилей.

Кстати, недавно на автопроме появился электрокар Citroen Ami, у которого скоростные возможности ограничены 45 км/ч. Разработчики планировали, что управлять таким авто можно без прав. В Украине можно купить и такую модель с электродвигателем, и более дешевые автомобили б/у , однако украинцам даже на Citroen Ami нужны права категории В.

С какого возраста можно сдавать на права определенной категории?

Чтобы получить определенную категорию водительского удостоверения, недостаточно изучить правила дорожного движения. Управление транспортными средствами требует от водителя особого внимания, возможности адекватно оценивать ситуацию на дороге и правильно маневрировать. Некоторыми видами транспорта управлять относительно легко. Чтобы покорить другие, понадобятся не только теоретические знания, но и длительная практика.

Именно поэтому украинским законодательством предусмотрены возрастные ограничения на получение той или иной категории водительского удостоверения:

с 16 лет можно сдавать экзамены на получение удостоверения категорий А, А1;

с 18 лет выдают права В, В1, С, С1;

по достижении 19-летия можно подавать документы на получение категорий ВЭ, СЭ, С1Э;

только с 21 года разрешено сдавать на права категорий Д, ДЭ, Д1, Д1Э, Т.

При наличии прав категорий В, С, Д, С1 и Д1 и практического опыта более 1 года можно получить водительское удостоверение этих же транспортных средств, но уже с прицепом. Если за последние 3 года водитель регулярно управлял ТС категорий В, С, С1 или Т, он может получить права Д1. Удостоверение категории В, С, С1, Д1 или Т дает право на получение документа с маркировкой «Д».

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