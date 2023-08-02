Украинцы продают больше долларов, чем покупают — Finance.ua

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Украинцы продают больше долларов, чем покупают

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Украинцы продают больше долларов, чем покупают
Украинцы продают больше долларов, чем покупают
Население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов.
Такие данные приводит Национальный банк.
Таким образом, в июле украинцы снова продали валюты больше, чем купили. До этого в течение года ситуация была обратной.
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Всего с начала 2023 года украинцы продали 10,125 млрд долларов и купили на 11,937 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,813 млрд долларов.
Украинцы продают больше долларов, чем покупают
Данные показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках (201,8 млн долларов в июле). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривны плюс комиссия). Поскольку в июле на наличном рынке курс упал до 37,30 гривны, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.
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В то же время, в отношении наличной валюты ситуация противоположная. Население купило в июле 125,1 млн. долларов.
Украинцы продают больше долларов, чем покупают

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие условия;
  • наличная гривна ослабла на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Корреспондент.net
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