Украинцы продают больше долларов, чем покупают — Finance.ua

Украинцы продают больше долларов, чем покупают Сегодня 17:01 — Валюта

Украинцы продают больше долларов, чем покупают

Население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов.

Такие данные приводит Национальный банк.

Таким образом, в июле украинцы снова продали валюты больше, чем купили. До этого в течение года ситуация была обратной.

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Всего с начала 2023 года украинцы продали 10,125 млрд долларов и купили на 11,937 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,813 млрд долларов.

Данные показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках (201,8 млн долларов в июле). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривны плюс комиссия). Поскольку в июле на наличном рынке курс упал до 37,30 гривны, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

В то же время, в отношении наличной валюты ситуация противоположная. Население купило в июле 125,1 млн. долларов.

Справка Finance.ua:

Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие условия;

наличная гривна ослабла на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.



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