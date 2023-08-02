Что будет с ценами и курсом: экономисты значительно улучшили прогнозы до конца года — Finance.ua

Что будет с ценами и курсом: экономисты значительно улучшили прогнозы до конца года Сегодня 16:00 — Валюта

Что будет с ценами и курсом: экономисты значительно улучшили прогнозы до конца года

Ведущие неправительственные экономисты значительно улучшили свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям Украины по итогам 2023 года (по сравнению с аналогичным прогнозом в марте).

Об этом во время презентации результатов опроса сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

«Средний прогноз марта (по росту валового внутреннего продукта. — Ред.) был около 0% роста ВВП на 2023 год, сейчас средний — 4,7%, причем минимальный прогноз — 4%, а максимальный — 5,8%. Уже таких расхождений, как в марте, нет, экономисты соглашаются, что рост будет существенным», — сказала она.

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Что касается среднего прогноза номинального ВВП, то он составляет 174 миллиарда долларов (прогнозы участников опроса находятся в пределах 164−181 миллиарда долларов), тогда как в марте он составлял 155 миллиардов.

Средний прогнозируемый уровень потребительских цен составляет 10,6% (в марте прогнозировали инфляцию на уровне около 17%). Достаточно оптимистичны курсовые прогнозы.

«Если в марте большинство считало, что курс пересечет отметку в 40 гривен за доллар в этом году, то сейчас так не считает никто. Считают, что курс как был фиксированным, так и будет удерживаться на этом уровне до конца 2023 года (средний прогноз по курсу) составляет 36,8 грн за доллар. — Ред.), а затем могут быть приняты решения относительно валютной либерализации, но пока рынок таких быстрых движений не ожидает», — сказала Репко.

Прогнозный дефицит бюджета по итогам года, по мнению экономистов, составит от 44 до 47 млрд долларов. Если добавить в это ожидаемые погашения облигаций внутреннего госдолга и других долгов, то общая потребность в финансировании составит 55−59 млрд долларов.

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«Мы видим, что международной помощи, которая ожидается на уровне около 42 млрд долларов в текущем году, для покрытия этой потребности пока недостаточно», — сказала она.

Также никто из опрошенных не ожидает, что госдолг превысит отметку в 90% ВВП.

Что касается прогнозов на 2024 год, участники опроса ожидают средний рост экономики на уровне 5,1%, инфляцию в 12% и курс в 40,1 грн за доллар.

«Что касается курса гривны, четыре из пяти экономистов считают, что его отпустят и он достигнет отметки выше 40 гривен за доллар», — сказала она.

УНІАН По материалам:

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