Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна — Finance.ua

Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна Сегодня 10:02 — Валюта

Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна

Наличная гривна ослабела на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.

Об этом сообщается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

«На наличном рынке курс гривны ослаб на 1,2% до 37,0−37,8 грн/долл. в среднем в системно важных банках. За четыре рабочих дня население приобрело валюты больше, чем продало, впервые с начала июня», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) продали валюты всего на 94 млн долларов меньше, чем приобрели, а НБУ снизил недельный объем интервенций по продаже валюты на 41% - до 350 млн долларов.

По словам аналитиков компании, в целом ситуация на валютном рынке не претерпела особых изменений, интерес населения к приобретению валюты для размещения на депозитах почти не изменился.

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«Увеличение объемов приобретения наличной валюты на прошлой неделе было ситуативным, и именно оно повлекло за собой колебание наличного курса, которое, вероятно, будет краткосрочным. А межбанковский рынок частично пришел в себя после срыва россией зерновой сделки, требуя меньшего объема интервенций НБУ», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

экономист Андрей Новак говорит, что сейчас важно держать стабильный курс гривны, и Нацбанк придерживается такой политики. Если она не изменится, то никаких рисков и особых изменений курса гривны не будет как до конца лета, так и до конца этого года в целом;

рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормальный. НБУ отслеживает ситуацию.

УНІАН По материалам:

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