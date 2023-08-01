Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна — Finance.ua

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Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна

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Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна
Эксперты рассказали, долго ли еще будет ослабевать гривна
Наличная гривна ослабела на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.
Об этом сообщается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.
«На наличном рынке курс гривны ослаб на 1,2% до 37,0−37,8 грн/долл. в среднем в системно важных банках. За четыре рабочих дня население приобрело валюты больше, чем продало, впервые с начала июня», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) продали валюты всего на 94 млн долларов меньше, чем приобрели, а НБУ снизил недельный объем интервенций по продаже валюты на 41% - до 350 млн долларов.
По словам аналитиков компании, в целом ситуация на валютном рынке не претерпела особых изменений, интерес населения к приобретению валюты для размещения на депозитах почти не изменился.
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«Увеличение объемов приобретения наличной валюты на прошлой неделе было ситуативным, и именно оно повлекло за собой колебание наличного курса, которое, вероятно, будет краткосрочным. А межбанковский рынок частично пришел в себя после срыва россией зерновой сделки, требуя меньшего объема интервенций НБУ», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • экономист Андрей Новак говорит, что сейчас важно держать стабильный курс гривны, и Нацбанк придерживается такой политики. Если она не изменится, то никаких рисков и особых изменений курса гривны не будет как до конца лета, так и до конца этого года в целом;
  • рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормальный. НБУ отслеживает ситуацию.

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По материалам:
УНІАН
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