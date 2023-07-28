НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз эксперта — Finance.ua
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НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз эксперта

Валюта
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НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз эксперта
НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз эксперта
Эксперты комментируют решение Национального банка Украины о снижении ключевой процентной ставки с 25% до 22% годовых впервые с начала войны. В частности, утверждают, что на валютном рынке вскоре начнутся перемены.
Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Какие изменения ожидаются

По словам эксперта, Нацбанк фактически отреагировал на сокращение темпов инфляции скорее, чем ожидалось. При этом реальная учетная ставка, учитывая фактическую годовую инфляцию 12,8%, будет существенно положительной.
То есть это будет означать дальнейшее сохранение жесткой денежной политики, призванной связать свободную ликвидность и не допустить давления на обменный валютный курс.
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По мнению специалиста, это позволит НБУ в скором времени начать воплощать шаги по валютной либерализации в стране.
«Такая политика должна позволить Нацбанку уже в ближайшее время начать снимать валютные ограничения, введенные в начале войны. Именно это, а не доступность кредитных ресурсов, судя по решению НБУ, будет приоритетом в действиях Национального банка в поддержку бизнеса. Пересмотр прогноза довольно осторожный (явно исходит от предположения, что рф не будет давать нам жить как минимум до конца войны) и очевидный», — отметил он.
Вышлинский также видит положительным тот факт, что НБУ пересмотрел прогнозы на текущий год относительно ВВП (рост с 2,0% до 2,9%) и уровня инфляции (замедление с 14,8% до 10,6%).
НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз эксперта

Справка Finance.ua:

  • напомним, как отметил глава Центробанка Андрей Пышный, решение по учетной ставке — важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при ослаблении валютных ограничений и будущего перехода к более гибкому обменному курсу. Новый уровень учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности должен поддержать восстановление украинской экономики;
  • также Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.
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По материалам:
Novyny.live
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