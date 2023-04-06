Украинцы получили $1,3 млрд международных переводов через ПриватБанк — Finance.ua
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Украинцы получили $1,3 млрд международных переводов через ПриватБанк

Личные финансы
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Украинцы получили $1,3 млрд международных переводов через ПриватБанк
Украинцы получили $1,3 млрд международных переводов через ПриватБанк
С начала года украинцы получили через ПриватБанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
За март 2023 г. количество проведенных через ПриватБанк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года.
Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила $520 млн, что почти равно объемам поступлений в довоенный период.
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По количеству международных переводов в Украину в 1 квартале 2023 г., по данным статистики ПриватБанка, в лидерах — Италия (40%), Израиль (17%), США (8%), Германия (5%) и Польша (5%).
По суммам переводов в крупнейшие «страны-доноры» вошли США (19%), Великобритания (16%), Израиль (12%), Германия (8%), Италия (8%) и Польша (3%).
В 1 квартале 2023 года почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»;
  • ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. После установки мобильного «Приват24» новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія»;
  • в течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанка 4,5 млн украинцев совершили более 28 млн международных денежных переводов из-за рубежа более чем на 9 млрд долл. США.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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