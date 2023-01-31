Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году — Finance.ua

Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году Сегодня 16:29 — Финтех и Карты

Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году

В течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанк а 4,5 млн украинцев провели более 28 млн международных денежных переводов из-за границы более чем на 9 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, за прошлый год количество проведенных через банк международных переводов выросло на 16%, а общая сумма — на 7% до 9,3 млрд долл. США.

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В условиях войны международные переводы в Украине стали все более диджитальными.

«В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр», — прокомментировал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Лидеры по количеству международных переводов с Украиной в 2022 году:

Италия (3 млн);

Израиль (2,2 млн);

Литва (1,8 млн);

Великобритания (1,2 млн);

США (1 млн).

Крупнейшие «страны-доноры» по суммам денежных переводов по итогам 2022 года:

США ($1,1 млрд);

Великобритания ($885 млн);

Израиль ($775 млн);

Литва ($489 млн);

Германия ($420 млн);

Италия ($418 млн).

Справка Finance.ua:

за 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту. Сумма переводов, которыми украинцы поддержали друг друга в течение трудного военного года, выросла в полтора раза и превысила 2 трлн грн;

Ранее ПриватБанк добавил для бизнеса возможность через приложение подготовить платежи даже при отсутствии интернета.

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