Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году — Finance.ua
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Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году

Финтех и Карты
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Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году
Сколько денег перевели украинцы из-за границы через ПриватБанк в 2022 году
В течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанка 4,5 млн украинцев провели более 28 млн международных денежных переводов из-за границы более чем на 9 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, за прошлый год количество проведенных через банк международных переводов выросло на 16%, а общая сумма — на 7% до 9,3 млрд долл. США.
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«В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы — банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр», — прокомментировал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
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Лидеры по количеству международных переводов с Украиной в 2022 году:
  • Италия (3 млн);
  • Израиль (2,2 млн);
  • Литва (1,8 млн);
  • Великобритания (1,2 млн);
  • США (1 млн).
Крупнейшие «страны-доноры» по суммам денежных переводов по итогам 2022 года:
  • США ($1,1 млрд);
  • Великобритания ($885 млн);
  • Израиль ($775 млн);
  • Литва ($489 млн);
  • Германия ($420 млн);
  • Италия ($418 млн).

Справка Finance.ua:

  • за 2022 год через ПриватБанк украинцы сделали почти 1 млрд переводов родным и друзьям с карты на карту. Сумма переводов, которыми украинцы поддержали друг друга в течение трудного военного года, выросла в полтора раза и превысила 2 трлн грн;
  • Ранее ПриватБанк добавил для бизнеса возможность через приложение подготовить платежи даже при отсутствии интернета.

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По материалам:
Finance.ua
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