Украинцы обменяли первый миллион LED-ламп по программе ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы обменяли первый миллион LED-ламп по программе ЕС

Личные финансы
399
В течение недели украинцы обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.
«Укрпочта» отметила, что наиболее активно обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне — более 88 000, харьковчане — 80 000, а львовяне — 69 000.
Читайте также
«Статистика, которую мы видим, — это преимущественно люди, которые пришли в отделения „Укрпочты“ без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызывалось больше: те, кто зарегистрировался в „Дія“, только со среды начали получать подтверждения на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кто-то получит лампы на следующей неделе», — прокомментировал генеральный директор Игорь Смилянский.
Как отметил Смилянский, к концу февраля благодаря передвижным отделениям «Укрпочты» лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 30 января полноценно заработала программа обмена пяти старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. С 16 января программа стартовала в режиме бета-тестирования.

Как увеличить срок годности аккумуляторов

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.