Украинцы обменяли первый миллион LED-ламп по программе ЕС — Finance.ua

Украинцы обменяли первый миллион LED-ламп по программе ЕС Сегодня 12:33 — Личные финансы

В течение недели украинцы обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

«Укрпочта» отметила, что наиболее активно обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне — более 88 000, харьковчане — 80 000, а львовяне — 69 000.

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«Статистика, которую мы видим, — это преимущественно люди, которые пришли в отделения „Укрпочты“ без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызывалось больше: те, кто зарегистрировался в „Дія“, только со среды начали получать подтверждения на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кто-то получит лампы на следующей неделе», — прокомментировал генеральный директор Игорь Смилянский.

Как отметил Смилянский, к концу февраля благодаря передвижным отделениям «Укрпочты» лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.

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Справка Finance.ua:

В Украине с 30 января полноценно заработала программа обмена пяти старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. С 16 января программа стартовала в режиме бета-тестирования.

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