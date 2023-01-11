Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы — Finance.ua

Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы
Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
На первом этапе планируется заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.
Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
«Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы», — заявил Шмыгаль.
Как это будет работать? По его словам, каждый сможет подать заявку через «Дія», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении «Укрпочты». Весь процесс будет максимально простым и скорым, заверил премьер.
«Спасибо партнерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн», — резюмировал глава правительства.
Напомним, Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины. Как заявлял президент Владимир Зеленский, 50 млн LED-ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электричества.
Справка Finance.ua:
- в связи с ракетным террором рф Украина для преодоления дефицита в энергосистеме нуждается в поддержке международных партнеров. Одним из проектов Еврокомиссии стало финансирование закупки 30 млн светодиодных ламп;
- Минэкономики объявляло, что старт программы намечен на 1 января 2023 года. Впоследствии в пресс-центре министерства уточнили, что программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска до сих пор не была определена;
- лица от 18 лет смогут оставить свою заявку сначала на портале «Дія», а затем физически прийти в отделение «Укрпочты» и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы;
- один человек может заменить пять лампочек и таким образом внести свой вклад во внедрение энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.
Поделиться новостью