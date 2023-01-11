Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы — Finance.ua

Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы Сегодня 09:00 — Личные финансы

Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

На первом этапе планируется заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

«Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы», — заявил Шмыгаль.

Как это будет работать? По его словам, каждый сможет подать заявку через «Дія», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении «Укрпочты». Весь процесс будет максимально простым и скорым, заверил премьер.

«Спасибо партнерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн», — резюмировал глава правительства.

Напомним, Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины. Как заявлял президент Владимир Зеленский, 50 млн LED-ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электричества.

Справка Finance.ua:

в связи с ракетным террором рф Украина для преодоления дефицита в энергосистеме нуждается в поддержке международных партнеров. Одним из проектов Еврокомиссии стало финансирование закупки 30 млн светодиодных ламп;

Минэкономики объявляло, что старт программы намечен на 1 января 2023 года. Впоследствии в пресс-центре министерства уточнили, что программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска до сих пор не была определена;

лица от 18 лет смогут оставить свою заявку сначала на портале «Дія», а затем физически прийти в отделение «Укрпочты» и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы;

один человек может заменить пять лампочек и таким образом внести свой вклад во внедрение энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.