Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы

Личные финансы
21
Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы
Когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы: названа дата старта программы
Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
На первом этапе планируется заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

«Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы», — заявил Шмыгаль.
Как это будет работать? По его словам, каждый сможет подать заявку через «Дія», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении «Укрпочты». Весь процесс будет максимально простым и скорым, заверил премьер.
«Спасибо партнерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн», — резюмировал глава правительства.
Напомним, Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины. Как заявлял президент Владимир Зеленский, 50 млн LED-ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электричества.

Справка Finance.ua:

  • в связи с ракетным террором рф Украина для преодоления дефицита в энергосистеме нуждается в поддержке международных партнеров. Одним из проектов Еврокомиссии стало финансирование закупки 30 млн светодиодных ламп;
  • Минэкономики объявляло, что старт программы намечен на 1 января 2023 года. Впоследствии в пресс-центре министерства уточнили, что программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска до сих пор не была определена;
  • лица от 18 лет смогут оставить свою заявку сначала на портале «Дія», а затем физически прийти в отделение «Укрпочты» и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы;
  • один человек может заменить пять лампочек и таким образом внести свой вклад во внедрение энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.