Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают — Finance.ua

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают Сегодня 21:02 — Личные финансы

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Украинцы продолжают путешествовать как по родной стране, так и за рубежом.

Украинские эксперты в сфере туризма рассказали о самых популярных направлениях отдыха в весенне-летний период и что изменилось в предпочтениях украинцев за последний год, пишет УНН.

Отдых в Украине

Владимир Царук, директор Центра развития туризма, рассказал, что подавляющее большинство украинцев ждет лета для планирования отпусков, пик сезона приходится на конец июня и начало июля.

«Раньше пиковые даты для весеннего отдыха приходились на майские праздники. Сейчас высокий сезон начинается в основном тогда, когда у детей заканчивается обучение в школах. Где-то с июля», — отметил он.

Также Царук добавил, что значительная часть украинцев предпочитает короткий отдых «на уик-энд», чтобы иметь возможность сменить обстановку и немного перезагрузиться. Для таких туров все чаще выбирают курорты на западе Украины. Две веские причины для этого — это более короткая дорогая и более привлекательная цена по сравнению с отдыхом за границей.

«Сейчас трендом среди запросов становятся варианты отдыха с реабилитацией и релаксацией, в частности, в пределах Украины люди выбирают санатории и базы отдыха в Яремче и Буковеле. Около 50% туров по Украине приходится на эти два курорта», — заявил эксперт.

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По словам Царука, также популярными остаются Львов и область, в частности Трускавец, Моршин, Сходница. Директор Центра развития туризма отметил, что именно там строят много новых гостиниц, которые предоставляют украинцам привлекательные предложения по цене и спектру услуг, которые часто включают СПА-комплекс и оздоровительные процедуры.

«Если сравнивать цены с довоенными, они существенно снизились. Разница достигает 20−30%. Сейчас из-за подорожания электроэнергии и увеличения налогов цены выравниваются (догоняют довоенные), но трех- и четырехзвездочные отели предоставляют много скидок и различных предложений, поэтому стоимость такого отдыха остается достаточно демократичной», — подчеркнул.

Отдых за границей

Если до войны чаще всего украинцы выбирали отдых в Турции из-за соотношения цены и качества, фокус сместился в сторону Болгарии и Греции. Причиной такого изменения стала логистика. Среди других популярных направлений среди украинцев можно выделить Черногорию, Испанию и Египет.

«В частности, в Болгарии много курортов у моря, до которых можно относительно быстро добраться автобусом, а не ехать в ближайший аэропорт, чтобы улететь в Турцию», — пояснил Царук.

Эксперт по туризму Елизавета Коновалова отмечает, что еще одной причиной того, что отдых в Турции утратил былую популярность является то, что украинцы не желают сталкиваться в гостиницах с россиянами, которые также часто выбирают это туристическое направление.

«Если говорить о последних тенденциях, то Греция стала набирать большую популярность, чем Турция по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас клиенты очень часто спрашивают о Греции. Многие из них не хотят рассматривать Турцию из-за нежелательных встреч с „соседями“», — говорит эксперт.

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Она добавила, что еще одним изменением в планировании путешествий является то, что украинцы чаще стали выбирать для отдыха популярный и раньше Египет для летнего отпуска.

В то же время география предложений и запросов украинцев расширилась из-за того, что в ближайший аэропорт украинцам приходится ехать в большие европейские города, которые отпускают и принимают гораздо больше международных сообщений, чем украинские аэропорты до войны.

УНН По материалам:

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